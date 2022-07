El sindicato educativo ANPE consideró ayer «imprescindible» una reducción lectiva y un plus de insularidad como en Canarias si se pretende implantar la nueva Ley de Educación de Balears (LEIB).

Así lo indicó ayer ANPE en una nota de prensa tras la concentración de varias organizaciones sindicales del sector de la enseñanza realizada ante el Consolat de la Mar, bajo el lema Per la negociació col·lectiva. Los docentes pidieron «la negociación real» del despliegue de la Ley de Educación y una mejora en las condiciones sociolaborales.

ANPE expuso su preocupación porque las condiciones sociolaborales «no han sufrido mejoras sustanciales desde hace más de ochos años», así como por «la celeridad con la que se pretenden implantar los nuevos currículums, sin plantear una descarga lectiva para los docentes».

«Con el presupuesto educativo más alto de toda la historia en Balears, no entendemos cómo no se contempla una rebaja en el horario lectivo de maestros y profesores, y se plantea una revisión del plus de insularidad como en Canarias», señalaron desde ANPE.

En este sentido, la entidad reclamó «plantear un calendario de negociaciones con medidas que incentiven al profesorado, ya que son ellos el eje de transmisión para potenciar la calidad educativa que reciben los alumnos».

Exigen recursos para la transformación curricular en Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) advirtió ayer que el proceso de transformación curricular no se puede hacer «descargando la responsabilidad en los centros y sus equipos docentes sin dotarlos de los recursos y la formación que esta transformación requiere e implica». Así lo indicó tras finalizar el proceso de estudio de los proyectos de decretos por los que se establecen los currículos y la evaluación de la educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.