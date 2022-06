«Hablé con él por la tarde y me dijo: esto es solo el principio, ahora os toca a vosotros». La presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, relató ayer su conversación con el líder andaluz Juanma Moreno Bonilla tras conseguir mayoría absoluta: «Ha hecho una magnífica campaña y es el mejor representante de los andaluces».

Prohens se reincorporaba este lunes a su trabajo al frente del partido tras su reciente maternidad, y asegura que «no hay mejor manera que hacerlo después del resultado histórico» en Andalucía, donde hasta hace tres años existía una hegemonía socialista: «Los ciudadanos han refrendado su trabajo en la Junta y han premiado la gestión, la moderación, la centralidad. Va mas allá de derechas e izquierdas, se ha premiado la transversalidad, gestión frente a la crispación».

En la línea de lo que ha venido reclamando estos últimos meses, la líder ‘popular’ incide en que «se pueden bajar impuestos sin hacer caso al mantra de la izquierda de que se van a recortar servicios públicos». Así, aprovechó la eufórica para avisar de que «cogeremos lo mejor del PP andaluz», concretamente la bajada de impuestos, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, simplificación administrativa y ayuda a pequeños inversores y empresas: «Moreno lo ha hecho y lo quiero hacer yo en Balears».

Asimismo, asegura que su objetivo es «recuperar el PP de las amplias mayorías, representar a la mayoría de los ciudadanos, con acento propio y arraigado en esta tierra». O lo que es lo mismo: «conseguir mayorías suficientes para gobernar en solitario».

Sobre las críticas que ha recibido Moreno Bonilla por su gestión durante estos cuatro años, Prohens defiende que no se ha recortado ningún derecho en Andalucía y por eso tuvo el voto de las mujeres y personas del colectivo LGTBI, «que están tranquilas con el PP y no compran el discurso del miedo»: «contra el prohibicionismo e intervencionismo, recuperar el protagonismo de los pequeños».

Por ello, Prohens realizó un discurso más moderado de lo habitual, en clara sintonía con Moreno Bonilla, e hizo un llamamiento a todos los votantes, «hayan votado lo que hayan votado». Apelar al llamado ‘votante moderado’, que podía haberse decantado por el PSOE en comicios anteriores, ha sido una de las claves del éxito del presidente andaluz, una estrategia que tratará de replicar Prohens de cara a las elecciones de 2023.

Por su parte, los socialistas de Balears confiesan que no se esperaban la mayoría absoluta del PP y tenían «más expectativas, pero no se han cumplido». Así, el secretario de organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, declara que el candidato del PSOE Juan Espadas «no ha tenido tiempo de consolidar su liderazgo» y que el proyecto socialista está «vivo» en Andalucía. Asimismo, afirma que las mayorías del PP suponen «recortes de los servicios públicos».

Bonet insiste en que la caída de Cs ha sido una «constante» en las últimas elecciones, lo que les ha llevado a una «posición residual o absorción de votantes por parte del PP». No obstante, celebra que Vox haya «tocado techo y no entra en el gobierno» porque el PP ha «parado» su crecimiento: «La alta abstención provoca que los votantes de izquierdas no se movilicen, y necesitamos que lo hagan»: «El PSOE andaluz viene de unos años un poco complicados, pero nosotros sí tenemos un liderazgo muy consolidado».