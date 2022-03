El transporte balear mantiene el paro del lunes pese al acuerdo en Madrid

Los transportistas de mercancías de Balears mantienen la convocatoria de un paro indefinido a partir del próximo lunes pese al acuerdo alcanzado el día 21 en Madrid por la patronal nacional (CNTC) y el ministerio de Transportes para mitigar el alza en el precio de los carburantes. Desde las islas se considera que ese pacto resulta insuficiente para sacar a flote a las empresas de este sector, según comunicó ayer el presidente de la agrupación empresarial adscrita a CAEB y convocante de la inminente protesta en el archipiélago, Ezequiel Horrach.

Este último recordó que su organización está negociando con el Govern las ayudas que desde la Administración autonómica se pueden poner en marcha para el sector, complementarias a las estatales, y reconoció que las conversaciones «por ahora no van bien, aunque quedan días por delante para seguir acercando posturas».

Respecto al acuerdo conseguido en Madrid entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), éste contempla una reducción en el precio del gasoleo que puede alcanzar un valor de unos 500 millones de euros como ayuda al conjunto del sector, según los datos del Gobierno central. A ello se suma la devolución mensual del combustible profesional, en lugar de trimestral como hasta ahora.

Pero en opinión de la patronal de las islas, estas medidas son totalmente insuficientes para aliviar la grave situación que están padeciendo las empresas y autónomos dedicados a esta actividad, lo que se refleja en el hecho de que las protestas que se desarrollan en otras zonas del país siguen en pie.

Ezequiel Horrach señaló que los paros que se están manteniendo por parte de transportistas en la península ya están provocando problemas de abastecimiento en el archipiélago de productos no perecederos, como materiales de construcción, y que incluso comienza a notarse también este impacto en algunos alimentos frescos que deberían de llegar en barco.

Respecto al paro indefinido organizado a partir del lunes por su agrupación empresarial, Horrach afirmó que resulta inviable desconvocarlo mientras a los transportistas el tener que ir a trabajar les suponga una pérdida económica al no poder compensar el coste de los carburantes, y admitió que las presiones que se están dando por parte de los camioneros para que también Balears se sume a las movilizaciones de ámbito nacional son muy fuertes.

La convocatoria de este paro indefinido en el transporte de mercancías balear ha partido de la agrupación perteneciente a la patronal CAEB, y no cuenta en principio con el respaldo de la asociación de transportistas de PIMEM. Sin embargo, el presidente de esta última, Jeroni Valcaneras, reconoció ayer que cada vez resulta más difícil no sumarse a la protesta del próximo lunes, dado que las medidas que se están poniendo sobre la mesa para compensar al sector resultan insuficientes. En su opinión «Madrid no está haciendo los deberes y cada vez hay más profesionales que quieren parar».

Valcaneras coincidió con Horrach respecto a que las ayudas que el Ministerio ha ofrecido, pese a su aceptación por la CNTC, no son lo «suficientemente importantes». Añadió que «el paro no soluciona nada ante la difícil situación por la que pasa tanto el sector como el resto de empresas que dependen de la logística, pero no nos dan otra opción». El representante de PIMEM reclamó al Ministerio que especifique cuanto dinero va a recibir cada transportista.

Hay que señalar que la asociación comercial de grandes superficies comerciales advirtió ayer de que estos paros se ha convertido ya en un «problema de Estado».