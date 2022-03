Dermatólogos de Baleares: «Estamos desesperados por el repunte de casos de sarna»

«No hay sarna mal tratada, sino mal curada», asienta con contundencia el dermatólogo, que lamenta que tiene pacientes que llevan más de dos meses en tratamiento sin conseguirse curarse del todo porque no lo siguen como toca y todo el proceso ha de volver a repetirse.

Un especialista que se confiesa, como el resto de sus compañeros, «desesperado» ante un repunte de casos que ya se detectó antes del inicio de la pandemia de covid-19 y que pudo haberse visto agravado por los meses en los que se confinó a la población en sus casas y cuando se produjo una convivencia forzosamente más estrecha.

«Hay más casos, estamos desesperados. En estos momentos hay brotes familiares, escolares y que afectan a institutos. Tenemos pandillas de 7 u 8 amigos en las que todos están contagiados y que llevan el ácaro a sus familias con lo que se expande muy rápidamente porque los tratamientos no se hacen como deberían», explica.

El especialista revela que buena parte de su desesperación está provocada por el ingente tiempo que deben consumir en sus consultas para tratar una patología que no duda en calificar de «no grave».

«Ayer mismo (por el lunes) atendí tres casos de sarna el hospital (comarcal de Manacor) por la mañana y otros tres por la tarde en la consulta privada. Las ventas de permetrina (crema tópica para destruir tanto a los ácaros de la sarna como a sus huevos) se están duplicando», detalla.

El doctor Rocamora revela que el repunte de casos ha llegado hasta tal punto que han elaborado un protocolo para el manejo de esta enfermedad por parte de los profesionales de Atención Primaria, dada la complejidad del tratamiento. «El próximo día 18 (de este mes de marzo) lo explicaremos en persona a todos los profesionales interesados», anticipa el dermatólogo.

Este profesional reitera que la expansión de casos obedece a que los afectados no siguen el tratamiento adecuadamente para conseguir erradicar este contagioso ácaro que, revela, también ha viajado desde los pisos de estudiantes mallorquines que cursan sus estudios en Barcelona.

«Y no es una enfermedad de clases sociales desfavorecidas. Hay casos incluso en familias de médicos», añade. Todas estas circunstancias le llevan concluir al doctor Vicenç Rocamora que, tras la covid, «la sarna es la plaga de este año».

Cómo acabar con la molesta picazón

Rosa Taberner, adjunta del servicio de Dermatología de Son Llàtzer, matiza que la sarna se contrae por contacto estrecho, ya bien sea sexual o por un convivencia normal dentro del seno familiar. «No se contagia por un simple apretón de manos. De ser así, todos los dermatólogos la habríamos contraído», contrapone confirmando la denuncia de su compañero, que están dilapidando buena parte de sus consultas dermatológicas en la atención de esta patología banal.

«Tenemos (por los dermatólogos) la sensación de que el repunte de casos que se inició antes de la pandemia y que no se atajó porque Salud Pública tenía otros frentes abiertos sigue vigente. Y también de que existe un infratratamiento de los afectados. Pero es tan solo una sensación subjetiva nuestra porque la sarna no es una enfermedad de declaración obligatoria, no notificamos los casos», apunta.

La experta recuerda que el tratamiento pasa por una dosificación de pomada o toma de fármacos orales que han de repetir todos los miembros de la familia, incluidos los abuelos que son visitados por los nietos, a los siete días de la toma inicial. «Y el tratamiento lo deben seguir todos en la familia, aunque no les pique», reitera la dermatóloga de Son Llàtzer.

Taberner prescribe también el lavado de toda la ropa a altas temperaturas para erradicar al parásito, aparte de rociar generosamente toda la casa con insecticida. Y con la ropa delicada que se estropearía con ese programa, guardarla bien cerrada en una bolsa durante una semana. «De esta manera nos aseguramos que los ácaros mueren. Porque se trata de unos parásitos que no pueden sobrevivir lejos del cuerpo humano, nos necesitan», concluye.