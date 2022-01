La jefa de investigación, Belén Méndez, sustituye a Jaume Far al frente de Anticorrupción

El pasado 23 de diciembre, el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicaba una resolución del entonces director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears (OAIB) a , Jaume Far, en el que nombraba a su sustituta al frente del organismo, ya que su dimisión se hacía efectiva el día 1 de enero. Será la jefa del área de Investigación de la Oficina Anticorrupción, María Belén Méndez, la que asumirá el puesto de forma provisional hasta que el Parlament nombre un sustituto definitivo para Jaume Far, según han avanzado desde IB3.

María Belén Méndez es licenciada en derecho por la UIB y funcionaria de la Sindicatura de Comptes. El nombramiento se ha realizado por el conducto reglamentario. Según la normativa que regula la Oficina de Lucha contra la Corrupción, en el caso del ceso o dimisión del director, quien asume su puesto de forma temporal es el director o directora adjunta. Belén Pérez ha explicado a este periódico que "resulta que el cargo de director adjunto no estaba nombrado y, según nuestro reglamento, quien sustituye al director es una persona del área de investigación como es mi caso". La nueva directora recordó que "mi cargo es provisional hasta que el Parlament nombre a una persona para dirigir la oficina y yo espero que sea pronto".

Hay que recordar que el pasado dos de noviembre se hacía pública la dimisión de Jaume Far al frente de Anticorrupción. Diversos enfrentamientos con el Govern y con la Sindicatura llevaron a que Far dejara el puesto admitiendo haber recibido fuertes presiones en un cargo como el de director de la Oficina Anticorrupción. La investigación abierta contra los cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca por la presunta vacunación saltándose el orden de cola, un informe de la Sindicatura que le acusaba de contratación irregular y los intentos del PSOE de reprobarle como director acabaron con la decisión de Far de abandonar el cargo.