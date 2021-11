Yuccs es la marca española que fabrica las zapatillas más cómodas del mundo, un logro que es el resultado de la innovación natural, la comodidad y el compromiso local. Estas sneakers acumulan una lista de espera de más de 10.000 personas y nacieron con el objetivo de solucionar los problemas de pies más comunes. Algo que, según sus clientes, han logrado con sobresaliente.

Las Yuccs irrumpieron en el mercado hace apenas tres años y ya se han convertido en un fenómeno de ventas con más de 200.000 pares vendidos. Las personas mayores de 50 han encontrado en Yuccs un auténtico aliado para la comodidad y salud de sus pies, algo que avala el 87% de sus clientes.

Colección tras colección se generan listas de espera para conseguir unas zapatillas Yuccs, algo que sin duda acredita el éxito de este calzado que ha conquistado a influencers, actrices, presentadores, chefs con estrella Michelin e incluso al rey Felipe VI y a la infanta Sofía.

La fórmula perfecta: calidad, precio y producción local

Conocidas como las zapatillas más cómodas del mundo, las Yuccs nacieron de la mano del joven mallorquín Pablo Mas. Además de tener una idea de negocio, Pablo buscaba la diferenciación. Fue entonces cuando Yuccs tomó la decisión de recuperar un material que en España se consideraba el “oro textil” pero cuya utilización había ido a menos debido a la aparición de los sintéticos y sus precios competitivos. Pablo recuperaba de esta forma la lana merina, seña de identidad de la marca.

Su decidido apoyo a la producción y el comercio local les ha llevado a realizar todo el proceso de diseño y fabricación en España, fomentando así el empleo entre los artesanos del calzado. Una cadena de valor 100% local creada a partir del trabajo de más de 150 familias españolas.

Diseñadas en Mallorca y fabricadas en Elche, las Yuccs son el resultado de una producción artesanal donde todas estas familias aportan sus años de experiencia, adquiridos generación tras generación, creando con mimo y dedicación cada par de Yuccs. Gracias a sus principios de comercio de proximidad, la firma mallorquina, ha contribuido a la recuperación de una de las industrias con más tradición en España, una apuesta gracias a la cual puede controlar la calidad de los materiales y asegurar unas condiciones de trabajo dignas para las personas involucradas.

Su compromiso con el medio ambiente se refleja también en la elección de materiales naturales y sostenibles para la confección de sus zapatillas. Sin embargo, su apuesta por la sostenibilidad no queda ahí, ya que en sus procesos de producción Yuccs utiliza un 50% menos de energía que la necesaria para transformar los materiales sintéticos más tradicionales. La producción limitada y controlada permite no generar stock sobrante con lo que no se desperdician recursos.

Con todo, Yuccs ha conseguido crear unas zapatillas especiales y únicas con el sello “made in spain”. Sin renunciar a la máxima calidad, puedes conseguir unas Yuccs a un justo precio teniendo en cuenta los procesos artesanales de la producción y el uso de materias primas naturales y sostenibles que cuidan tus pies.

La lana merina, símbolo de identidad de Yuccs

La apuesta por la innovación, sumada a su compromiso con la sostenibilidad, han llevado a Yuccs a desarrollar diferentes tejidos a partir de fibras naturales. Para lanzar sus primeras sneakers al mercado, la marca española recuperó y mejoró el tejido de lana merina, tras un año y medio de investigación con el Instituto Tecnológico AITEX.

La lana merina es una materia prima renovable, ligera y flexible con una suavidad que recuerda al cashmere. Este tejido natural tiene la capacidad de autorregular la temperatura de los pies manteniéndolos frescos en verano y calientes en invierno.

Capaz de mejorar la transpiración, las propiedades antibacterianas de la lana merina no solo evitan los malos olores, sino que también la hacen ideal para los pies más delicados. Es flexible y muy resistente y no produce picor en contacto con la piel.

Por todo ello, esta fibra natural es el tejido perfecto para fabricar las zapatillas Yuccs. Y no solo eso, la lana merina ha llegado a convertirse en el símbolo de identidad de la marca y está presente en gran parte de las colecciones de sus zapatillas, dando nombre a algunos de sus modelos más icónicos como las Merino Sport y las Merino Casual.

Invierte en salud y comodidad para tus pies

Llegada cierta edad no hay mejor inversión que la compra de un buen calzado que cuide de nuestros pies. Yuccs ha lanzado diferentes colecciones que tienen como denominador común el confort.

Los que padecemos algún problema de pies sabemos la importancia de encontrar unas zapatillas que solucionen las dolencias más comunes. Si es tu caso, seguro que después de probar unas Yuccs no querrás llevar otros zapatos.

Además, podrás elegir entre diferentes modelos y colores para combinarlas con los looks más diversos ya que es una zapatilla atemporal y bonita con una línea clásica y elegante.

Estrena unas zapatillas Yuccs por menos de 85 euros

Ahora puedes experimentar la sensación de confort de calzar unas Yuccs a un precio increíble. Yuccs se suma a la campaña prenavideña del Black Friday lanzando una de las mejores promociones del año: Aprovecha para conseguir las zapatillas más cómodas del mundo con 10 euros de descuento, o 25 euros de descuento si compras dos pares. La oferta estará activa hasta el 29 de noviembre en www.yuccs.com y en su recién inaugurada tienda física de Palma en Av. Jaime III,7.

Además, han extendido el plazo de devolución de las zapatillas hasta el 15 de enero con envíos y devoluciones gratuitas! No esperes más y súmate a las miles de personas que confían en Yuccs para cuidar de sus pies con un calzado de alta calidad, atemporal y comprometido.