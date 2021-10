En el Govern han admitido hoy que no están "nada contentos" con la espectacular subida de los precios de vuelos para viajar desde Baleares a cualquier punto de Europa, pero especialmente a la Península. A preguntas del PP, el conseller de Movilidad del Govern, Josep María Ribas, ha asegurado en el Parlament que "no podemos estar contentos con estos precios de los vuelos, pero es una cuestión que no está en nuestras manos controlarla, las empresas actúan en un libre mercado". Ribas ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico se centran en vigilar que el descuento de residentes del 75% se aplique de forma correcta. Hay que recordar que hace unos días, Avión Civil certificó que el descuento de residentes en Balears se aplicaba de forma correcta, pese a este aumento del coste de los vuelos.

La pregunta del PP estaba inspirada en la información de este periódico de la semana pasada, donde se ponía de manifiesto de aumento desmesurado del precio de los billetes. Y es que viajar desde Mallorca a las principales capitales españolas puede superar los 400 euros, sin aplicar el descuento de residente. Volar desde Son Sant Joan a ciudades europeas como Londres, París o Berlín sale más barato. Con la subvención a los mallorquines se rebaja el precio, pero no hay que olvidar que es el Estado el que asume el pago de las tarifas completas de las aerolíneas.

El conseller Ribas ha recriminado al PP que no se fijen en el aumento de la conectividad desde Balears con Madrid y Barcesola, así como otros puntos de la Península.