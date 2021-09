Miles de estudiantes de Mallorca han pasado por nuestras aulas en estos más de cuarenta años de experiencia. Ahora, ya inmersos en el mundo laboral, son capaces de comunicarse en inglés ante cualquier situación. Progreso Idiomas es la mejor opción para aprender un idioma de manera eficaz y amena.

¿Cuál es la clave que explica su éxito continuado?

Nuestro equipo pedagógico escoge los métodos más reconocidos y los más adecuados para cada nivel y cada edad. Experiencia e innovación son las claves de nuestro éxito continuado. Ofrecemos una amplia variedad de cursos de idiomas desde hace más de 40 años, un largo recorrido que ha aportado a nuestra escuela la experiencia y la madurez necesaria para afrontar nuevos retos con eficacia en el campo de la enseñanza de idiomas. Se implica y se siente parte de un proyecto común y responde a una verdadera vocación por la enseñanza. También ayuda el hecho de que nuestras clases sean amenas y que el aprendizaje se lleve a cabo en un ambiente distendido entre profesionales con una sólida preparación.

¿Por qué considera que el inglés sigue siendo el idioma más solicitado en su academia?

El inglés es el idioma oficial de la formación superior, los negocios y la ciencia. Es el idioma de la revolución tecnológica y de Internet. La lengua inglesa es presente y futuro. Quienes quieren progresar en cualquier campo sin saber inglés corren el riesgo de limitar su aptitud para ocupar el puesto al que aspiran. Nuestro centro garantiza la obtención de un elevado nivel para expresarse en este idioma en cualquier ámbito.

Explíquenos su innovadora metodología.

La innovación es la clave de la eficacia de nuestro método de aprendizaje. El programa académico es ideado para cada tipo de alumnado y tiene un enfoque primordialmente comunicativo, alejado de la rigidez de los métodos tradicionales. Incluye estrategias y procedimientos metodológicos que permiten que el alumno pueda defenderse sin dificultad a la hora de comunicarse en todos los ámbitos, tanto durante sus estudios superiores como en el mundo laboral o en las situaciones cotidianas.

¿Progreso Idiomas dispone de certificación oficial y homologable?

Además de ser centro oficial para la preparación de los exámenes de Cambridge (First, Advanced y Proficiency), preparamos también a nuestros alumnos para los exámenes del Trinity College London o de Anglia. Nuestra escuela es la mejor opción para conseguir una completa certificación.

¿Y para quien necesite acreditar su nivel de forma oficial?

Los alumnos que pasan por nuestro centro cuentan con todas las opciones posibles para conseguir el nivel exigido. Somos centro examinador oficial del TOEIC (Test of English for International Communication), la certificación oficial de lengua inglesa reconocida internacionalmente por organismos oficiales, universidades (la UIB entre otras) y en los procesos de selección y promoción interna en las más importantes multinacionales y grandes empresas. Se trata de una forma rápida, precisa y garantizada de medir los conocimientos lingüísticos y de obtener una acreditación internacional. Como centro examinador oficial, tenemos convocatorias de este examen cada mes. Además, esta certificación no caduca. Abarca niveles desde A2 hasta C1.

¿Cuál es el perfil de sus profesores?

Gran parte de nuestros profesores son examinadores oficiales de Cambridge, todos son nativos con una sólida formación académica en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y cuentan con una amplia experiencia docente.

En la actual situación de restricciones sociosanitarias, ¿cómo será el comienzo de curso 2021/22?

Apostamos por la máxima presencialidad. En la situación actual y de cara al curso 2021/22, hemos adoptado las medidas organizativas y de prevención e higiene necesarias para garantizar la salud y la seguridad de todos que adaptaremos en función de le evolución de las normativas oficiales que se impongan durante el año académico. Para los casos de confinamiento o si la situación se deteriorara, hemos diseñado un programa de docencia online adaptada a cada nivel para que ningún alumno vea interrumpidos sus estudios.

¿Cuándo empiezan los cursos?

Empiezan el 4 de octubre. Para más información, pueden visitar nuestra página web www.progresoidiomas.com, llamarnos al 971 71 46 13 o enviarnos un correo a info@progresoidiomas.com.