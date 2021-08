Los hoteleros de Mallorca esquivan el temido descalabro de precios esta temporada

Hasta finales de este mes de agosto no se conocerán los datos oficiales de ocupación de julio que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) reconoce la dificultad de estimar una media de la actividad por la disparidad entre zonas y establecimientos, como certifican los propios hoteleros, además de que la apertura de la planta ha sido progresiva y tardía: la mitad de los 732 establecimientos asociados de la FEHM abiertos no arrancaron hasta junio. Habrá que esperar, pero sirva de indicativo que según el INE en junio Balears rozó el 45% de ocupación.

Ante esta coyuntura, fuentes del sector isleño subrayan que «en general el descalabro de precios, que se temía, no es escandaloso y eso juega a favor» de los hoteleros en este escenario de reservas de última hora. Este verano «la motivación de venir» a Balears no se rige por el precio. Otra cosa es «el agotamiento mental» de los empresarios y «la sangre fría que hay que tener para abrir o no hoteles o bajar precios, porque te puedes equivocar».

La patronal isleña comunicaba esta semana que Mallorca tiene el 89 % de su planta en funcionamiento y un 7% de los establecimientos ha renunciado a abrir.

En cuanto al gasto turístico, en el primer semestre el archipiélago acumula 1.349 millones, lo que supone 932 millones más que en ese periodo del año pasado, pero una caída por encima los 4.000 millones respecto a 2019. De ahí que julio y agosto sean cruciales para la economía isleña, así como lograr que se alargue la temporada.

El director general de BlueBay, Ramón Hernández, señala que las tarifas hoteleras no son «mucho más bajas» que en 2019 y para septiembre y octubre cuentan con reservas en sus hoteles de Mallorca.

«Si Alemania quita las restricciones —dice Jaume Horrach, presidente de los hoteleros de Alcúdia y Can Picafort—, sí llegaremos a final de temporada», quizás a las puertas de noviembre. Sobre la perspectiva económica, opina que si no hay más limitaciones a los viajes, «empataremos y no perderemos».

En la cadena HM la bajada de precios ronda entre el 15% y el 20%, a lo que se suma la subida de costes por el suministro eléctrico o los protocolos covid. Por ello su director general, Antoni Horrach, prevé «una bajada de la rentabilidad drástica» respecto al año récord 2019, teniendo en cuenta que en su caso, como la compañía ha hecho «grandes inversiones será difícil amortizarlas».

También Mauricio Carballeda, líder de los hoteleros de Palmanova-Magaluf, defiende que «no ha habido descalabro de precios, se mantienen cerca de 2019», con algún que otro descuento que depende de cada compañía. Con él coincide Toni Ferrer, del GPRO Valparaíso, a lo que añade que sí hay «alguna oferta puntual con ventas flash cuatro días por ejemplo».

Balears sigue siendo un destino caro este verano. En junio, la tarifa media por habitación ocupada fue de 117, 5 euros, 32 euros más que la media estatal (85 euros), siendo la comunidad líder, a la que siguen Canarias (95 euros) y Andalucía (90 euros), según el INE.

Alemania vigila

La industria turística española, no solo la balear, se sustenta por segundo año en la demanda alemana, toda vez que la británica, antes la primera a nivel estatal, es la más errática por la política restrictiva de Londres a la movilidad. Así las cosas, mientras en Berlín también se debate si hay que renunciar al indicador de la incidencia covid, el Instituto Robert Koch alerta de que su incremento en el país se debe en parte a los viajes al extranjero, apuntando a España, es decir, a Mallorca.