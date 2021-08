La propuesta planteada por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, de crear un nuevo impuesto a las clases altas de Madrid, para compensar al resto de comunidades autónomas, encontró ayer el apoyo de los partidos políticos Més y Podem. Una propuesta que incluso ha contado con el apoyo explícito del ministro Escrivá, aunque también motivó fuertes críticas de otros partidos políticos.

Sobre esta polémica se pronunció ayer el diputado de Més per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, que aseguró que desde la formación no ven «mal» la propuesta realizada por el presidente de la Generalitat Valenciana. Mas recalcó que desde Més «siempre» han insistido en que Madrid «está sobrefinanciada. El Estado invierte en una serie de infraestructuras en Madrid que por ejemplo no lo hace en Balears», señaló. En este sentido, se refirió a carreteras, tren, aeropuerto o edificios ministeriales, «cuya inversión acaba repercutiendo en Madrid».

Podem Balears también mostró su apoyo a la propuesta de este nuevo impuesto a las clases altas madrileñas. A través de un comunicado, la formación morada insistió en que los impuestos «deben ser más altos para aquellos que más tienen». Según UP, «es un simple principio de proporcionalidad». En este sentido, el partido calificó de «indigno que un millonario pague los mismos impuestos que un trabajador que no llega a final de mes».

Por su parte, el PSIB defendió un sistema de financiación «justo y transparente que tenga en cuenta las singularidades» de los territorios insulares. Los socialistas, a través de su portavoz en Balears, Cosme Bonet, se manifestaron «como siempre» por la cohesión territorial y social, además de por «un sistema fiscal progresivo». Bonet afirmó que los socialistas apoyan toda propuesta que vaya a favor de Balears.