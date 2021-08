Armengol consideró «un error» por parte del Ejecutivo catalán no haber asistido el pasado viernes a la Conferencia de Presidentes, puesto que «el ámbito multilateral es muy importante» y al faltar el gobierno autonómico, en la mesa «representaba a los catalanes sólo el Gobierno de España». Así, la presidenta del Govern expresó que «son necesarios los dos marcos», tanto los multilaterales como las bilaterales, y recordó que el ‘Estatut’ balear también contempla varias comisiones bilaterales con el Estado sobre temas como financiación. En este sentido, la presidenta defendió que no asistir a esta reunión es «perder una oportunidad para plantear reivindicaciones, críticas o lo que sea». Por último, la presidenta también hizo referencia a la despoblación: «A mí me hubiera ido muy bien que hubiera una voz como la de Cataluña explicando la necesidad de financiar a las Comunidades más pobladas, y las problemáticas muy diferentes a las que tienen Castilla o Extremadura», concluyó.