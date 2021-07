Quinta ola de covid en Mallorca: Primaria admite que no da abasto

A mediados de la semana pasada la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca se puso en contacto con sus sanitarios para informarles de las nuevas medidas a seguir con los estudios de contactos estrechos de casos positivos de covid-19, lo que denominó «el paso al escenario C».

«Buenos días», comenzaba la comunicación, «esta mañana hemos mantenido una reunión con Salud Pública y con el Servei de Salut para consensuar las medidas a seguir con el estudio de contactos, el paso al escenario C y algunas informaciones que queremos trasladaros».

En primer lugar, les trasladaron que, desde ese momento, «ante un resultado de una prueba rápida de antígenos positiva, se considera que la persona es un caso confirmado y ya no es necesario hacer la PCR de confirmación».

Cuando la situación asistencial no era tan complicada como en estos momentos, todo test de antígenos positivo tenía que ser confirmado por una PCR posterior, trámite que ahora se obvia no porque hayan surgido nuevas evidencias científicas, sino por lo apurado de la situación.

Como se recordará, siempre se ha informado de que la fiabilidad de estos test de antígenos radica en que se hagan en los primeros cinco días de haber contraído la infección, cuando la carga viral es más alta y, por tanto, más detectable.

A continuación, pasaron a «explicar» cómo se tiene que realizar el estudio de contactos estrechos en el nuevo y flamante escenario C. Así, detallaron que «a las personas no vacunadas se les debe realizar una única PCR al séptimo día», la misma prueba y en el mismo día que se le debe hacer a un contacto vacunado.

«Esta medida», matiza la dirección, « se realiza temporalmente por la imposibilidad actual de realizar las dos PCR (días 1 y 7) debido a la elevada incidencia de casos».

Prosigue recordando que las personas que han pasado la enfermedad en los 180 días previos y sean contacto estrecho tendrán las mismas consideraciones y excepciones que los contactos vacunados.

Y a continuación entra de lleno en el guirigay de las cuarentenas de los contactos estrechos ya vacunados en función de las variantes víricas que han causado la infección del positivo inicial.

Comienza subrayando que todas las personas no vacunadas que hayan sido contacto estrecho de un positivo deben confinarse durante diez días.

Los vacunados, sin cuarentena

El lío se monta con los contactos estrechos ya vacunados, que no deben hacer cuarentena excepto en los supuestos siguientes que sí deben hacerla: los que están asociados a un caso de variante Beta (sudafricana) o Gamma (brasileña); las personas inmunodeprimidas o aquellos «profesionales sanitarios que trabajan con personas vulnerables que no pueden adaptarse». En este último supuesto, la Gerencia de Atención Primaria traslada la decisión a los servicios de prevención de riesgos laborales, que son en última instancia los que determinarán si tienen que hacer la cuarentena.

Si un test de antígenos positivo confirma por sí solo un caso, ¿cómo se sabe qué variante lo ha provocado?

Fijadas las excepciones, la dirección concluye que «si se desconoce la variante del caso, el contacto estrecho vacunado no realizará cuarentena». La primera pregunta que sugiere esta última recomendación es: si basta el test de antígenos para considerar a un caso positivo ¿cómo se va a saber qué variante lo ha provocado». Asimismo, fuentes del IBSalut admitieron recientemente que las pruebas para determinar la variante del positivo no se hacen de forma general, sino aleatoriamente.

Pese a ello, es de encomiar el entusiasmo de la dirección que concluyó la comunicación de esta manera: «¡Muchas gracias por su trabajo y muchos ánimos a todos! ¡Hemos podido con las 4 primeras olas, también podremos con esta!».

Teléfono Infocovid: «Ese número no existe»

Si saber cuál es la variante con la que te has contagiado es una tarea ardua, contactar con el teléfono infocovid (900 100 971) lo es aún más. Reproducimos el testimonio de un padre desesperado tras el contagio de su hijo.

«Mi hijo comenzó con síntomas ayer (por el martes) e intenté durante casi todo el día contactar con el teléfono de infocovid para que le hicieran una PCR. Era imposible, no pasaba del momento en que te dan la posibilidad de elegir el idioma, cuando se cortaba la comunicación que me había costado mucho hacer. Llegó un momento que mi compañía telefónica me llegó a informar de que el número al que llamaba no existía». Desesperado, llevó a su hijo a un laboratorio privado donde le hizo la PCR que confirmó el positivo a un coste de 75 euros. Ayer, el padre, confinado voluntariamente por responsabilidad, intentó infructuosamente que le hicieran una prueba gratuita, pero en Infocovid volvieron a darle largas. Le dijeron que ya se pondrían en contacto con él.