Deniegan el asilo en Mallorca a un policía de El Salvador amenazado por pandilleros

Un policía de El Salvador no obtendrá la condición de refugiado en España, pese a que alegó que una banda de pandilleros de su país le estaba extorsionando y había puesto precio por su asesinato. Este extranjero huyó de su país junto a su familia y se estableció en Mallorca, donde pidió una protección para que no le obligaran a regresar. No viajó solo, sino que lo hizo con otros ocho familiares debido a que la amenaza se extendía hacia todos ellos.