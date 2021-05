«Hasta un fontanero necesita posicionarse en internet si quiere clientes»

¿Un fontanero necesita posicionarse en internet?

Así es. Desde un fontanero a un abogado, que son negocios de toda la vida, deberían estar bien posicionados en internet si quieren más clientes. El término ‘fontanero en Palma’ se busca unas quinientas veces al mes de media en Google. Es decir, hay quinientas personas que viven en Palma que tienen la intención de contratar un fontanero. Ahora imagínate que eres un fontanero y apareces primero en Google para esa búsqueda. Le garantizo que trabajo de sobra va a tener, eso seguro.

Google interpreta perfectamente las búsquedas.

Sí, y de hecho bastaría con buscar ‘fontanero’ a secas. Google interpreta a la perfección que nuestra intención de búsqueda es local y además conoce nuestra ubicación en tiempo real. Por ejemplo, no tiene sentido para nosotros que estamos en Mallorca mostrarnos fontaneros de Madrid. Es un servicio local.

Negocios de cada sector hay muchos. ¿Por qué en Google uno de ellos sale primero y otros los últimos?

En la mayoría de casos porque hacen SEO, aunque algunos no sean conscientes de ello. Para salir en el ‘local pack’, la sección de los resultados que muestra un listado de negocios locales, Google toma la decisión a través de una serie de factores como la proximidad, relevancia y popularidad del negocio o marca. Es decir, si eres un médico ubicado en Palma no saldrás en el listado de médicos de Vigo.

Defina qué es el SEO.

Es un término que se ha hecho muy popular y necesario para trabajar. Es un conjunto de prácticas y técnicas para posicionar un sitio web en los buscadores, como por ejemplo en Google, que es el que utilizan el noventa por ciento de los usuarios.

"La pandemia ha aumentado la demanda de muchas empresas para trabajar su reputación 'on line'"

¿Cómo termina un periodista deportivo como usted en este sector?

Durante la carrera en una asignatura tuvimos que crear un sitio web. Estuvimos todo un semestre para crearla cuando hoy puedes lanzarla en diez minutos. Aquello me pareció fascinante, pero bastante complejo para alguien sin perfil técnico. Por suerte, este mundillo se ha ido democratizando y prácticamente cualquiera hoy puede crear un sitio web sin tener conocimientos técnicos avanzados. Luego los negocios demandan cada vez más presencia ‘online’, necesitan una web y necesitan posicionarla para vender más. Ahí es donde decido dar un golpe de timón y dedicarme al marketing digital. Y mira hoy con la pandemia, ¿quién no necesita estar en internet? Muy pocos negocios.

¿Ha notado más demanda de servicios con la pandemia?

Sí, se reciben muchas solicitudes de presupuesto de empresas que necesitan mejorar su posicionamiento, digitalizar su tienda física, trabajar su reputación ‘online’, entre otras cosas. Es más, podríamos debatir si es más rentable poner un anuncio en este periódico, hacer SEO o repartir folletos a pie de calle. Son totalmente compatibles porque son modelos de captación totalmente distintos. En el caso del SEO mucha gente por fin entiende que es muy rentable, pues siempre hay una persona con intención de comprar que busca en Google.

¿Es caro tener a la empresa de un particular bien posicionada en internet?

Depende de las necesidades del cliente. El objetivo del SEO es generar negocio y conseguirlo no es barato. Cuesta dinero porque hay que invertir muchas horas, requiere experiencia en el sector pero, sobre todo, por el retorno de la inversión.

Ponga un ejemplo.

Una empresa de reformas. ¿Cuánto cuesta una reforma integral de un piso? Pues ahora imagínate que inviertes en SEO doscientos cincuenta euros mensuales, pero consigues tres clientes nuevos de media cada mes. Tal vez uno solo quiera cambiar el plato de ducha y el otro la cocina, pero un tercero te pide una reforma integral del piso. Si esa reforma integral cuesta cuarenta mil euros, ¿no te parece buen retorno de la inversión?

Una persona que abra un negocio hoy. ¿Cuánto tardará en posicionarse en Google sin SEO?

Muchísimo o incluso nunca. Se posicionará por el nombre de su negocio porque es algo único, pero no lo hará para búsquedas genéricas relacionadas con lo que ofrece a menos que trabaje el contenido de su web, su ficha en los listados locales, genere reseñas de clientes o adquiera enlaces de otros sitios web.

¿Y con SEO?

El proceso puede durar de tres a seis meses para alcanzar la primera página. Si hay muchos competidores o el dominio de tu web es nuevo, incluso diría que mínimo ocho meses.

¿Cuáles son los sectores más competitivos en Google?

El turismo. No solo tienes como competencia a otros hoteles o cadenas hoteleras sino a metabuscadores gigantes como Trivago, Booking o Expedia. A nivel local, el de los cerrajeros es una jungla o el de control de plagas o desatascos. Y los abogados también están invirtiendo mucho en posicionamiento. Analizando los resultados de búsqueda para un cliente que es abogado, vi a uno de sus competidores con hasta diez sitios web que ha posicionado por diferentes palabras clave y todas ellas apuntan a su teléfono. Es como si tuviera diez comerciales trabajando las veinticuatro horas.

La petición más común debe apuntar a ser el primero en Google.

Sí. Porque solo el cinco por ciento de los usuarios acceden a la segunda página. Eso quiere decir que, o estás en la primera página, o no tienes visibilidad para aquellos clientes potenciales que están buscando un servicio o producto como el que tú ofreces.

¿Recomienda estar presente en las redes sociales?

Por supuesto, pero no sirven para vender. Las redes sociales humanizan a las empresas y sirven para fidelizar al cliente, establecer una conversación directa y cercana y crear una comunidad alrededor de tu marca. Opino que hay empresas que se equivocan al usar las redes como canal de promoción. Los usuarios están en redes para distraerse. Recuerdo que una vez me preguntó un gerente de una empresa de impermeabilizaciones si deberían publicar su trabajo en instagram. ¿Para qué? ¿Vas a poner fotos de cómo impermeabilizar una cubierta? Tus clientes potenciales no están en Instagram.