Beverley Pugh: «Sin pagar impuestos podría mantener el restaurante abierto»

¿Por qué cierra el restaurante?

Porque no puedo pagar los gastos y no tengo ningún tipo de ayuda.

¿Cómo iba el negocio antes de la pandemia?

Funcionaba muy bien. Mi clientela era mayormente de extranjeros, que antes de venir a Mallorca me buscaban en internet y venían directamente desde el aeropuerto con sus maletas para consumir comida ecológica con certificado para los celíacos y durante su estancia en Mallorca eran clientes asiduos.

¿Cómo deberían ayudar las administraciones para que pudiese continuar el negocio?

Eliminando el pago a la Seguridad Social, autónomos y, en general, todos los impuestos, ya que es imposible sostener el negocio sin ingresos y teniendo que abonar todos estos gastos porque ellos quieren seguir cobrando.

¿Sin pagar impuestos podría continuar con el local abierto?

Sí, y podría mantener a la empleada que tengo hasta que se acabe la pandemia.

¿Sería suficiente?

Tenga en cuenta que el negocio es mío, he reducido los trabajadores y he cambiado el formato de cómo trabajamos normalmente, por lo que se podría sostener, de momento, unos meses más.

¿Qué opina de las protestas de un sector de la restauración que se ha lanzado a la calle?

Les apoyo totalmente. Yo no me voy a manifestar, pero sí que apoyaré todo lo que pueda en redes sociales porque creo que tenemos que ser guerreros y salir a la calle para dar a conocer su voz y reivindicar que lleguen estas ayudas que necesitamos todos.

¿Apoya también cómo se han desarrollado hasta hora estas protestas?

Creo que desde la rabia y desde los insultos es difícil conseguir cualquier cosa. Considero que hay que ir con la verdad por delante siempre, eliminar totalmente la corrupción y caminar hacia la luz, porque ahora estamos entre la luz y la oscuridad, y necesitamos eliminar la oscuridad para ir hacia la luz.

¿Y qué significa caminar hacia la luz?

Eliminar la corrupción y tener la oportunidad de expresarnos a través de los medios.

Por lo que veo la gratuidad de las terrazas aprobada por el Ayuntamiento de Palma no ha sido suficiente para que pueda continuar...

Así es, porque este último mes ha hecho muchísimo frío y la gente no se quiere sentar en la calle y no ha podido entrar en el local a tomarse nuestra comida deliciosa y orgánica, que yo denomino comida con vida.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

Mi restaurante es lo que yo denomino un punto de luz en la ciudad de Palma. Llevo más de 20 años liderando el movimiento de alimentación crudivegana en España, lo que significa que los alimentos, todos vegetales, han sido cocinados por debajo de los 42 grados, por lo que conservan todas sus vitaminas, minerales y encimas y, en consecuencia, están llenos de vida.

¿Y tiene éxito?

No el suficiente. Por eso me entristece mucho ver que, con todo lo que ha pasado en el mundo, la gente no tome conciencia de la necesidad de un cambio alimentario, intensificándose la comida basura, lo que no nos va a aportar la energía, ni la claridad que necesitamos, ni la salud.