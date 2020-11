“Me quitan 369 euros de la ayuda social y me envían a Pedro Sánchez”

Su sorpresa fue cuando la citaron de Servicios Sociales y le comunicaron que, debido a que percibía el IMV le quitaban el RESOGA: «Yo le dije que me habían asegurado que las dos prestaciones eran compatibles y seguiría cobrando lo mismo, pero la funcionaria no quiso saber nada y me envió a reclamar a Pedro Sánchez».

La mujer se queja del trato recibido por la funcionaria: «Me quedé del todo hundida y sin darme una solución, ya que es del todo imposible vivir con 200 euros y decidí acudir a la Seguridad Social. Allí me dijeron que había mucha más gente en esta situación y que me encontraba en limbo administrativo».

Fina Santiago indicó sobre el caso de Pau Andreu que la solicitud de compensación entre ambas ayudas se está tramitando, ya que fue presentada a finales de octubre y cobrará lo mismo que antes.