Jubilados, autónomos, escritores, actores, profesores, cargos públicos... Más de 80 hombres de las islas se han unido y han prestado su voz y su imagen para lanzar un mensaje claro: "Basta de violencia contra las mujeres". Así se expresan en un vídeo realizado por Homes per la Igualtat-Mallorca que cada 21 de octubre organiza, desde hace diez años, una rueda de hombres contra la violencia machista.

Este año el acto simbólico ha sido sustituido por un vídeo y la fecha de difusión ha coincido con la confirmación del último caso de violencia de género ocurrido en nuestra isla: el de un hombre que asesinó a su novia de un tiro de escopeta y luego se suicidó en Peguera, suceso ocurrido la semana pesada y hoy ya confirmado oficialmente como caso de violencia machista. Con este asesinato, ya son 37 las mujeres que han muerto en España en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas.

El conseller de Educación, Martí March; el presidente de ARCA, Pere Ollers; el escritor Sebastià Alzamora; el vicerrector y profesor de la UIB, Jordi Llabrés; el director general de Deportes, Carles Gonyalons; y muchos más representantes del mundo de la educación, la cultura, la sanidad y de la sociedad civil en general aparecen en este vídeo difundido hoy.

Desde Homes per la Igualtat Mallorca tachan de "escalofriante" el hecho que desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente hasta ahora en nuestro país han sido asesinadas 1.070 mujeres. "No podemos quedarnos de brazos cruzados como si fuera un tema que no fuera con los hombres o no nos afectara", remarca la entidad, que emprende por ello acciones como la rueda virtual de hombres con la violencia machista, solicitando además a la sociedad "que no calle ante las agresiones y el desprecio sexista".