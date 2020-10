Arturo Ortiz: «Las vacaciones programadas han volado por los aires»

Arturo Ortiz, consejero de Turismo en Berlín de Turespaña, organismo de la Secretaria de Estado de Turismo para la promoción en el exterior, concede esta entrevista desde la capital germana. Las labores del organismo continúan «para que se mantenga la llama» a pesar del parón de los viajes.

¿Los alemanes volverán a Mallorca el próximo verano, seguirá siendo su destino preferido?

Por supuesto, primero por su fidelización hacia la isla, tanto en el bloque de los que tienen segundas residencias o vínculos como propiedades como en el de la turoperación. Es un primer destino para ellos y lo va a seguir siendo sin ninguna duda. Aun continuando la pandemia estaremos hechos a convivir con ella con una relativa normalidad. Las sucesivas olas de encuestas que se están haciendo sobre intención de viaje, a España en general, es muy baja en el corto plazo por la incertidumbre a poder viajar y si me van a devolver el dinero, me van a dar un bono. Hay demasiados frentes abiertos. Y las autoridades están recomendando que no se viaje, algo que para los alemanes es muy importante, e igual no tanto para otras nacionalidades. Pero cuando nos alejamos en el tiempo la intención viajera es muy alta y el primer destino es España, que es como decir Mallorca, después de Austria, un destino internacional pero terrestre, que no lo contamos a estos efectos. Estaremos en la misma posición que hemos estado hasta ahora.

¿La marca Mallorca está muy tocada?

No tanto. Hay que diferenciar la marca país, de cómo se gestionan las cosas, de la marca turística. Balears, y sobre todo Mallorca, se benefició de la gestión de los corredores turísticos. Para la prensa el primer destino que se abría era Mallorca. Luego se fue perdiendo por las restricciones de viaje, pero lo han perdido todos los destinos y la propia Alemania, sin decir que sea un país que va muy mal, tiene una evolución regular, va lentamente también a peor. Sí en medios se han podido recoger críticas a cómo está yendo la gestión de pandemia en otras zonas de España, pero no en el caso de Mallorca, que siempre tiene además la defensa inasequible al desaliento de los turoperadores. Sobre las informaciones de que ha entrado en el rango del 50 casos de covid por 100.000 habitantes tienes también las declaraciones de los TTOO y las asociaciones de viaje, como la DRV, defendiendo la situación epidemiológica de Mallorca y todos los destinos turísticos españoles. Todos han puesto el foco, y tienen razón, en que la imagen turística de las zonas a las que va el viajero alemán viene a ser un caso de éxito de no transmisión internacional: no está ocurriendo por los viajes de turoperación.

Pero en Alemania se relacionó el aumento de casos con la vuelta de los turistas.

La semana pasada una analista que estaba estudiando la información sobre el aeropuerto de Fráncfort difundió unos datos. De los diez principales destinos turísticos el porcentaje total era 0,76-0,78 %, y en el caso de España entre el 0,1-0,2 %, que convertido en aviones eran tres llenos con 1 positivo. Los corredores turísticos de junio han sido un caso de éxito de los TTOO alemanes de transmitir a su público cómo se podía hacer un viaje seguro y de los hoteleros de presentar unos protocolos que han demostrado que no son foco de transmisión internacional. No viaja más gente porque la situación es muy confusa: las vacaciones ultraprogramadas de los alemanes han volado por los aires. Muchos no han podido hacerlas cuando querían ellos o su empresa, otros han entrado en un equivalente al ERTE y están con una situación financiera que no las consideran oportunas, muchos las vieron convertidas en bonos y, por encima de todo, lo que juega más en contra de que la demanda se movilice es la recomendación del propio Gobierno de no viajar y el anuncio, que aún no ha cristalizado, de que van a implantar la cuarentena obligatoria.

¿Aún no es obligatoria?

No. Cuando una zona supera los 50 casos por 100.000 habitantes pasa a las estadísticas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. El Instituto Robert Koch la declara zona de riesgo y el ministerio de Exteriores emite la recomendación de no viaje, lo que tiene unas limitaciones jurídicas para los paquetes de viajes. Y al regresar Alemania ahora ofrece PCR gratuito en el aeropuerto o a las 72 horas después de aterrizar, salvo que vengas con un certificado válido de origen 48 horas antes del vuelo. Con el sistema nuevo, desde el 15 de octubre, tienes que estar cinco días con cuarentena domiciliaria y a partir del quinto puedes hacerte la PCR voluntariamente y si es negativa, puedes salir. Si no lo haces, hay una cuarentena de 14 días. Ahora se está discutiendo reducirla a 10 días.

¿Se prevé que se levante las restricciones a Balears?

Sí, en todo momento. Seguimos muy de cerca la evolución de la comunidad autónoma. Sé que en las zonas hoteleras no hay ningún problema epidemiológico y en la capital hay mucho y Exteriores lo que hace es coger una media. Cuando hay rebrotes es muy fácil superar el umbral de 50, pero cuando deja de haberlos es fácil bajar. Espero que Balears baje y se levante. Estoy convencido de que en una semanas Canarias saldrá. Aunque claro, igual que sales vuelves a entrar, habrá que encontrar una solución largo plazo: los PCR en origen y destino, los tes de antígenos...

¿El Govern balear debería haber pedido PCR en los aeropuertos, la postura defendida por Canarias?

No me atrevo a opinar. En principio sí parece una buena idea que los turistas lleguen ya testados. Puede haber varios caminos para recuperar la confianza, también puede ser que la gente que viaje en turoperación en hoteles supercontrolados tenga un trato distinto... Hacerlo obligatorio lo hace muy difícil de implementar en destino y en origen.

¿A medio plazo la caída de las reservas podría revertirse?

El dato positivo es la intención de viaje. A corto plazo no va a mejorar, con el anuncio de la cuarentena al regreso y la situación epidemiológica de Alemania. Para las vacaciones escolares de octubre no hay margen de recuperación

Berlín va a estrenar aeropuerto en las peores circunstancias para el sector aéreo.

Sí, se ha demorado seis o siete años, el coste se ha duplicado o triplicado y absorberá el poquísimo tráfico de los otros aeropuertos. Los dos están con las terminales principales cerradas. El tráfico aéreo en Berlín es muy pequeño y también el doméstico.

La recesión económica también es un freno para ir de vacaciones.

Mucha gente ha entrado en una situación similar a ERTE y hay un porcentaje mucho más alto de gente que no va a viajar por razones económicas, pero a largo plazo la economía alemana es muy resiliente, tienen un colchón muy grande, se endeudarán pero quedará muy amortiguado.

Los TTOO siguen reprogramando fechas de reinicio de su actividad. ¿No es un brindis al sol o habrá viajes en temporada baja?

Creo que puede llegar, todo el mundo está con expectativas. Alltours o FTI no dejaron de vender al cliente final. TUI y otros lo cancelaron. Por donde van los tiros es que esperan que se levante la restricción y necesitan un rodaje. Va a ser un invierno muy atípico, habrá un mínimo de conexiones y ayudará mucho los vínculos de los que viven allí y las segundas residencias.

¿Peligra la supervivencia de los TTOO, entre ellos TUI con las ayudas recibidas?

Han salido mejor parados los que tienen una fórmula de negocio más simple. Otros se han beneficiado por la confianza de la gente y de las agencias, sobre todo por los primeros meses en los que TUI optó por no devolver el dinero a la gente y canjearlo por bonos. Hubo otros como Schauinsland que devolvieron todo porque priorizaron la confianza de la gente y se han beneficiado de eso en junio y julio. TUI tendrá que devolver los fondos recibidos con intereses o bonos convertibles, si no lo hace el Gobierno acabaría tomando posición en el accionariado. Eso le deja en una posición muy delicada a futuro, pero cómoda para la próxima temporada.

¿Hay un cambio en el perfil del turista alemán marcado por la pandemia?

Hay dos cosas curiosas, una mayor confianza en la turoperacion y su seguridad financiera ante el riesgo y la incertidumbre de un viaje. Es un revival. Y también alquiler de autocaravanas para ir por Europa. Para los catálogos de 2021 los TTOO van a ofrecer también alojamientos más independientes en complejos hoteleros o no.

¿En Alemania también se defiende el corredor con Balears?

Sí, lo defiende el sector turístico alemán. Hay que tener en cuenta adónde vas y también de dónde vienes en Alemania. Aquí hay zonas con incidencia muy alta, por ejemplo en barrios de Berlín.

¿Qué se sabe de la ITB de marzo, será presencial?

Se habla de que habrá un modelo híbrido, con importante formato online y también feria física. Esta última no es segura pero no será ni remotamente parecida a la de 2019 ni por expositores ni pabellones abiertos ni muchos países podrán venir. No está previsto que haya feria temática de tecnología, salud o LGTB. Las inscripciones sí que están abiertas.