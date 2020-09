Los hoteles de Mallorca podrán ampliar al final un 15% de su superficie

En Mallorca, al no estar transferidas las competencias en ordenación turística, el órgano competente es la conselleria de Modelo Económico y Turismo, que comanda el socialista Iago Negueruela. En Menorca, Eivissa y Formentera serán los Consells insulares los que decidirán. Negueruela ya ha anunciado que, en el primer Consell de Govern después de la aprobación del decreto como ley, se acordará permitir ampliar hasta un 15% de la superficie de hoteles y establecimientos turísticos de Mallorca

Conviene recordar que esta negociación ha sido necesaria al perder el Pacto la votación de la validación del decreto. El desmarque de Més per Menorca propició que prosperase la propuesta del PP y tramitarse como ley negociando artículo por artículo en el Parlament.

En un principio los partidos del Pacto estaban negociando fijar un máximo del 15% y que sean los órganos competentes en ordenación turística de cada isla que decidan rebajarlo o mantenerlo. Pero Més, especialmente los de Menorca, lo consideraban excesivo. Al final, el PSOE accedió fijar en la ley ampliaciones de un máximo del 10%, pero con la coletilla de que si el órgano competente lo consideraba oportuno se podría llegar hasta el 15%, lo que presumiblemente sucederá en Mallorca y en Eivissa.

Més per Menorca se felicitaba el viernes de haber conseguido una rebaja del 5% en las ampliaciones. No obstante, este cambio únicamente les sirve a los menorquines para negociar con sus socios socialistas en el Consell de Menorca una rebaja del 10%.

En Més per Mallorca no han quedado muy contentos, al ver que en su isla no podrán reducir estas ampliaciones. La diputada y secretaria del Parlament, Joana Aina Campomar, admitía a este periódico que aceptaban las directrices del PSOE por disciplina de Pacto. “Es evidente que si por nosotros fuera no permitiríamos ampliaciones”, aseveró Campomar.

Es una victoria importante de los socialistas en la negociación que ha llevado personalmente la diputada Mercedes Garrido. A cambio, Més ha conseguido arrancar otras medidas, como es el caso de que en las ampliaciones se deba solicitar un informe a los ayuntamientos.

Existe confusión sobre si para las ampliaciones de hoteles será necesario solicitar licencia de obra municipal o bastará con una declaración responsable del promotor para agilizar trámites. Josep Castells, portavoz de Més per Menorca, considera que uno de los artículos especifica que sí se debe solicitar licencia. No obstante, otros grupos apuntan que únicamente será necesario un informe del ayuntamiento correspondiente.

El PSOE no cede con los menores

Por otra parte, los socialistas también han conseguido que se aceptara en la negociación aumentar la edad mínima para considerarse plaza turística. Hasta la fecha la normativa turística apuntaba que a partir de los 12 años ya se consideraba un turista más. Ahora se fijará a partir de los 15 años de forma indefinida.

Més pretendía que solo estuviera en vigor que no computen los menores de 15 años hasta finales de 2021. No obstante, los socialistas se plantaron y consiguieron que tanto Més per Mallorca como Més per Menorca cediera y quedara fijado que hasta los 15 años no computa como plaza turística. Campomar recordó que mediante esta medida se consigue incrementar las plazas turísticas de los hoteles de “forma encubierta”.

Sin embargo, la socialista Mercedes Garrido indicó que para ellos “es imprescindible prolongar la medida más allá del 2021 para poder garantizar la recuperación económica”.