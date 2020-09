Detectan un foco de covid en el yate del príncipe de Catar amarrado en Palma

En el yate de lujo Yasmine of the Sea, atracado en el Club de Mar de Palma desde el domingo y propiedad de la familia real Catarí, se ha declarado un positivo por covid-19. El resto de la tripulación, 25 personas, ha convivido de forma estrecha con el afectado desde el mes de julio y también podría estar infectada, sin que hasta ahora haya sido sometida a pruebas de cribaje o aislamiento. Fuentes cercanas al caso confirmaron los hechos a este periódico en la tarde de ayer.

El barco, de 80 metros de eslora, pertenece a la familia real catarí, que mandó construir el yate en 2001 y permaneció en el buque hasta el sábado 5 de septiembre. Las mismas fuentes confirmaron que la familia del príncipe de Catar estaba en la nave cuando el tripulante que ha dado positivo ya presentaba síntomas de coronavirus. En el día de hoy se realizarán las pruebas PCR al resto del servicio del barco, que llevan conviviendo con la persona contagiada desde hace más de 50 días.

La analítica que ha revelado el caso de covid-19 a bordo fue confirmado ayer por un laboratorio privado palmesano muy próximo a las instalaciones náuticas, según ha podido comprobar este diario. Desde la conselleria de Salud desconocían ayer tarde si ya se habían notificado todos los contactos estrechos y si se había activando el protocolo ante un más que probable foco de la pandemia.

El Yasmine of the Sea zarpó de Palma el 18 de julio en dirección a Valencia. Tres días más tarde embarcaron varios miembros de la familia real catarí, entre ellos el príncipe de Catar, sus hijos y varios primos. De allí recorrieron durante varias semanas la costa báltica y el 21 de agosto llegaron a Porto Cervo (Cerdeña). Esta población de la isla italiana sufrió uno de los brotes más importantes del país transalpino entre julio y agosto. De hecho, allí fue donde el magnate de la Fórmula 1 Fabio Briatore se contagió de coronavirus. Según ha podido saber este periódico, durante su estancia en Porto Cervo, la familia real de Catar y algunos miembros de la tripulación hicieron vida normal. Salieron a jugar al golf, a la piscina y recibieron a un número importante de amigos en el barco. Mientras, la tripulación permanecía encerrada en el yate para evitar contagios. El 28 de agosto llegaron a Eivissa y el cinco de septiembre zarparon hacia Valencia donde el príncipe de Catar y su familia desembarcaron y el Yasmine of the Sea se dirigió hacia Mallorca.

Cuando el barco llega a Palma el tripulante ya presentaba síntomas de covid-19 desde hacía varios días. Fuentes cercanas al caso lamentaron que, mientras la tripulación permanecía en el yate para evitar contagios, los miembros de la familia real catarí y algunos miembros de la tripulación entraran y salieran del barco sin pensar que podrían provocar un contagio, como así ha ocurrido.

La junta directiva del Club de Mar se reunió ayer de urgencia para analizar la situación. Entre las instrucciones de la analítica al positivo declarado se especificaba la orden de contactar con la autoridad sanitaria competente. Desde la conselleria de Salud aseguraron que probablemente el protocolo se activará hoy mismo.

Tras la publicación de la noticia en la web de Diario de Mallorca, el Club de Mar emitió ayer un comunicado confirmando el positivo por coronavirus de uno de los tripulantes del Yasmine of The Sea. También comentaron que "desde que se tuvo conocimiento del positivo, la tripulación ha sido confinada en el barco y únicamente bajan a tierra para depositar los residuos". También apuntaron desde el Club de Mar en el comunicado que el capitán del barco avisó a "Sanidad Exterior del Ministerio sobre la situación y se ha alquilado una casa por si fuera necesario trasladar a la tripulación en el caso de que se detecte otro positivo". La directiva del Club de Mar indicó que ningún trabajador del club náutico había tenido contacto directo con la tripulación, ya que se trata de un barco "autosuficiente".



El barco del Príncipe de Catar

El Yasmine of The Sea es un chárter de lujo que se alquila por 500.000 dólares a la semana, pero es propiedad de Abdullah bin Khalifa Al-Thani, miembro de la familia real de Catar y primer ministro del país entre 1996 y 2007. Los meses de julio y agosto se lo reserva para él y su familia.

Al-Thani mandó construir el buque en el año 2001 en los astilleros holandeses Oceanco, uno de los constructores de megayates más exclusivos del mundo, autores de obras maestras del mar como el Black Pearl, el Jubilee o el Barbara.