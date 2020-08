Detectan una quincena de nuevos brotes en una semana en Baleares y ya hay 2.000 contactos en seguimiento

Baleares ha registrado una quincena de brotes de coronavirus más que hace una semana, cuando había 23 activos, y sigue actualmente la evolución de entre 2.000 y 2.200 contactos tanto de contagios individuales como de esos nuevos focos, la mayoría de pequeño tamaño y de ámbito familiar.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para explicar la evolución de la pandemia en las islas y ha informado de esos nuevos brotes, que se reportan semanalmente.

El pasado miércoles se informó de 9 brotes más en los anteriores siete días hasta un total de 23 activos en las islas, y dos días después se elevaron a 25.

Según Arranz, que no ha detallado más sobre estos brotes a falta de tener todos los datos para transmitirlos al Ministerio de Sanidad, la mayor parte de los nuevos focos de coronavirus son de perfil familiar e implican a un número bajo de personas.

El experto ha confirmado que entre los nuevos positivos hay una persona mayor de la residencia La Bonanova de Palma que se considera brote, y también se ha infectado un niño de una guardería de las islas y dos más de escuelas de verano, sin que se hayan detectado por ahora más contagios relacionados con estos cuatro positivos.

Según Arranz, la persona infectada la Bonanova, un centro que dispone de alrededor de 550 plazas, ha sido trasladada al hospital Sant Joan de Déu y ahora se están haciendo test a todos los residentes y trabajadores del centro.

Con este residente son dos los positivos en centros de mayores de Baleares, ya que se le suma uno anterior de la residencia palmesana de Seniors Inca que también fue trasladado a un centro hospitalario y rastreados todos sus contactos.

En espera de los resultados de esas pruebas, no se contempla ningún cambio en el funcionamiento y régimen de visitas de la residencia La Bonanova, ha explicado el experto.

"Las respuestas de las PCR no se tienen inmediatamente, tardan un par de días y es cuando daremos la información más ampliada", ha dicho al respecto, aunque ha insistido en que por ahora no hay ningún positivo más de las pruebas que se están haciendo tanto a los residentes y empleados de La Bonanova como a los contactos de la guardería y las escuelas de verano.

Arranz no ha informado, por privacidad, de los nombres de la guardería y las escuelas afectadas, pero ha recordado que funcionan con grupos "burbuja" que no se mezclan, por lo que no siempre se hacen pruebas a todos los niños y monitores sino solo a los que han estado en contacto con el contagiado.

Sobre el aumento de casos en los últimos días en el archipiélago (este miércoles 84 nuevos contagios y 540 casos activos), el epidemiólogo ha indicado que un 90% de las personas en seguimiento por tener coronavirus está en sus casas pasando la enfermedad con síntomas leves o sin ellos, cuando este porcentaje superaba el 50% en los peores momentos de la pandemia.

Y ha aclarado que de los 90 contagiados que están en hospitales de las islas, 48 se encuentran ingresados por motivos sociales, es decir, porque no pueden aislarse en sus casas al tener muchos convivientes o ser muy pequeña, pero no porque tengan una situación clínica grave.

"Esta es una fase muy especial", ha explicado Arranz, ya que por un lado aparecen nuevos contagiados porque se hacen más test y, por otro, "parece que los pacientes están bien". "Pero eso no significa que el virus no este aquí", ha añadido.

Por ello, ha pedido a las personas a las que se recomiende guardar cuarentena que la hagan, porque "es la forma de limitar esta infección y que los casos no comiencen a estar descontrolados".

También ha invitado a cualquier persona que tenga síntomas a ponerlos en contacto por teléfono y no ir a un centro sanitario. "Tenemos las herramientas para hacer el triaje telefónico y la posibilidad de hacer pruebas", ha tranquilizado.