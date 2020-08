La ministra Díaz evita en Palma asegurar los ERTE hasta diciembre

Los trabajadores sin "temporada turística" en Baleares no tienen "por qué quedarse sin protección. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer, desde el Consolat de Mar, a alargar los ERTE y "seguir volcándose" con el archipiélago balear. Sin embargo, el ansiado anuncio de que seguirán vigentes al menos hasta diciembre sigue sin llegar.

Aun así, la ministra gallega insistió en que conoce "bien la singularidad" del archipiélago, ahora a la deriva con la industria turística funcionando bajo mínimos. "No teman", les dijo tanto a los trabajadores como a los empresarios, "les vamos a acompañar" en referencia a que se mantendrán los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE).

Yolanda Díaz anunció que la Mesa de Diálogo Social estatal se trasladará a la isla a finales de agosto o principios de septiembre para decidir el futuro del sistema de protección laboral aquí "in situ" porque un sistema de protección tan fuerte "no hay que dejarlo caer".

La ministra compareció acompañada por la presidenta Francina Armengol, tras reunirse con patronales, sindicatos y otros miembros del Govern balear. El postergado anuncio del alargamiento de los ERTE hasta diciembre o incluso Semana Santa no se ha producido, sin embargo, tanto las patronales CAEB y PIMEB como los sindicatos mostraron su satisfacción porque el futuro de las medidas de protección para los trabajadores se va a fijar desde Mallorca en ese encuentro que traerá a las islas al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los líderes nacionales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

"Nos vamos a seguir volcando con Balears", comunidad de la que dice la ministra "conocemos bien su singularidad" y, en este sentido, mencionó a los fijos discontinuos, tras participar en el encuentro de la Mesa de Diálogo Social del archipiélago. Con 104. 000 empleados en ERTE, "todavía" Balears es la CCAA que está tardando más en reincorporar a su masa laboral al mercado, solo un 40% frente al 70% en otras regiones españolas.

Díaz subrayó que los trabajadores de las islas que están enfrentando un verano sin temporada turística "no tienen porqué quedarse sin protección". Les lanzó un mensaje de seguridad, al igual que a los empresarios, porque "no tiene sentido diseñar un mecanismo" con "ingentes" recursos públicos "para dejarlo caer en el último trimestre", sobre todo cuando no estaban previstas decisiones "exógenas", como la cuarentena del Reino Unido a los viajeros internacionales y la recomendación de no venir a hacer turismo a España.

La presidenta Armengol, que presidió, junto a la ministra Díaz, la reunión con las patronales y sindicatos baleares, declaró que en este encuentro, al igual que en la conferencia de presidentes autonómicos del viernes, volvió a reclamar "la flexibilización" de los ERTE para que los trabajadores puedan salir y entrar de las empresas y que se alarguen hasta diciembre, así como los mecanismos que sean necesarios hasta el inicio de la temporada de 2021.

Una vez más, la socialista insistió en que ahora es necesario que el resto de España sea "solidaria" con Balears, como lo fue antes la comunidad, porque "está sufriendo mucho" por la caída del turismo internacional y "el mazazo" del Reino Unido.



Mejoras para el SEPE

El anuncio de la ministra, que inició su visita a la isla el viernes, de que el Gobierno central, CEOE y sindicatos vendrán a Mallorca fue muy celebrado. La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, transmitió su "tranquilidad" al saber que los ERTE se alargarán "incluso hasta Semana Santa del año que viene", coincidiendo con Jordi Mora, presidente de PIMEB

José Luis García, secretario general de CCOO, aprovechó la ocasión para transmitir a Díaz que en el servicio del SEPE "hay disfunciones que hay que arreglar" y también pidió mejoras en inspección de trabajo. García prefiere que no se pongan fechas a los ERTE, "porque nos podría perjudicar" para que sigan mientras "sea necesario".



Contagios

La herramienta tecnológicas que estaba pidiendo la comunidad llegará a Balears. La presidenta Francina Armengol celebró que ya está disponible para las comunidades autónomas la aplicación 'Radar Covid' después de pasar la prueba piloto en La Gomera. El archipiélago se va a adherir a esta app, que complementará la labor de los 200 rastreadores con los que cuentan ya las islas, a los que se sumarán otros 200 más, cuyo trabajo es "insustituible", dijo Armengol.