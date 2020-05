Los centros de El Corte Inglés de Palma abrirán el lunes con un 30% de su aforo

Los centros de El Corte Inglés de Palma, situados en las Avenidas y Jaime III, tienen previsto abrir el próximo lunes, día 25, a un máximo del 30 por ciento de su capacidad -en una medida todavía por confirmar- si, como se prevé, Balears entra a partir de ese día en la Fase 2. Ambos centros no cubrirán, en ningún caso, el 40 por ciento del aforo permitido por el Gobierno en esta fase para extremar las medidas de seguridad.

Desde hace unos quince días se está procediendo a la limpieza del mobiliario, suelos y probadores para que los clientes accedan al recinto sin ningún tipo de preocupación. "Las medidas sanitarias serán extremas", apunta Antonio Sánchez, responsable de Comunicación de El Corte Inglés. "Cuando un cliente se pruebe una prenda, esta se traslada a otro espacio habilitado para que se limpie con unas máquinas especiales, estando fuera de circulación durante 48 horas", explica a modo de ejemplo. Lo mismo ocurrirá con los probadores. Inmediatamente después de que un cliente salga de un probador, será desinfectado de arriba abajo.

Al mismo tiempo, todos los que acudan a uno de los dos centros en Palma deberán someterse a una limpieza de manos con un líquido desinfectante. "Además, habrá una vigilancia permanente para controlar que no se produzcan aglomeraciones en algún punto de venta", comenta Sánchez, que recuerda el uso obligatorio de mascarillas en el caso de que no se guarden las distancias de seguridad. "Recomendamos el uso de mascarilla", añade el responsable de Comunicación que, no obstante, asegura que habrá una mampara entre el vendedor y el cliente y pegatinas en el suelo para que los usuarios guarden las distancias. "En la sección de perfumería, por ejemplo, no se podrán tocar los productos. Lo que prima es que los clientes estén seguros", subraya. Por último, la cafetería de ambos centros se adaptará a las distancias de seguridad.