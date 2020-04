La Policía Nacional investiga la agresión de un agente a un magrebí en Son Gotleu

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer una agresión de agente a un magrebí ocurrida, presuntamente, en Son Gotleu. En un vdeo subido a twitter, se observa cómo un funcionario propina una bofetada al hombre cuando este se encuentra sentado en la acera.

Los hechos han tenido lugar, presuntamente, en Son Gotleu. Aunque el vídeo ha sido subido a la red social, la Policía Nacional trata de determinar con exactitud cuándo ocurrieron los hechos y si tuvieron lugar, como figura en el mensaje, en el conflictivo barrio palmesano. Fuentes policiales consultadas han calificado el comportamiento del funcionario de "inadmisible" y también han anunciado que se depurarán las responsabilidades a que hubiera lugar, una vez que se esclarezca lo ocurrido por completo..

"¡Te voy a pegar una h... que te voy a arrancar la cabeza!¿te ha quedado claro?", se acierta a escuchar a un agente decirle a un hombre de origen magrebí."¡No me calientes!", prosigue el funcionario. Mientras tanto,unos vecinos están grabando la escena con su teléfono móvil. Los policías van protegidos con mascarillas, lo que deja a las claras que los hechos han ocurrido durante estos días de confinamiento y alerta sanitaria por coronavirus.

Al parecer, el hombre se habría dirigido de malos modos a un polciía de paisano, que patrullaba la calle. El agente insta al hombre a que le pida perdón al funcionario que iba de paisano.

A continuación, otro funcionario insta al hombre a que se asiente en la acera. "Yo lo que quiero es que me respeten, si no me respetan me voy", proclama el viandante extranjero. "¿Tienes NIE?", le pregunta un funcionario. "¡Sácalo!", replica el peatón. En ese momento, el primer agente vuelve a escena y le propina una bofetada al transeúnte magrebí mientras está sentado en la acera. "¡Trátanos con respeto. Te lo he dicho una vez!", subraya el policía interviniente.

Mientras tanto, a los autores de la grabación se les escucha hablar durante la escena. "Vaya guantazo que le ha metido. Lo voy a subir ahora mismo", sentencia la chica que lo está grabando.