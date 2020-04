La oposición busca el equilibrio entre la crítica y evitar romper la unidad

Un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el estado de alarma, todos los partidos con representación parlamentaria acudieron a la llamada de la presidenta del Govern, Francina Armengol, para reunirse en el Consolat. PP, Ciudadanos, Vox y El Pi, además de los tres partidos que integran el ejecutivo, PSOE, Més y Podemos, fueron informados del estado de la situación del coronavirus por la presidenta y se comprometieron a mantener "unidad de acción" durante la crisis del Covid-19.

Los partidos de la oposición son conscientes de que un ataque demasiado agresivo contra el Govern se podría entender como la búsqueda de rédito político y les podría jugar en contra, sin embargo, tampoco quieren que la crisis les silencie. Ahí está el difícil equilibrio que están tratando de mantener, también adoptando diferentes estrategias en estos días.

El PP se mueve en parte por el discurso que marca Génova. Sin embargo, el tono en las islas ha sido más suave que algunas intervenciones de líderes nacionales. No obstante, si el líder del partido, Biel Company, trata de mantener un tono con el que no pasa de acusar a Armengol de "llegar tarde", de "ir a remolque" o instándola a ser más reivindicativa con Pedro Sánchez, las redes sociales son otro campo de batalla en la que algunos de sus miembros no han escatimado en duros ataques.

Vox, que anunció en un inicio que evitaría dividir durante la crisis pero que pediría responsabilidades más adelante, ha ido elevando el tono con el paso de los días sin escatimar en descalificativos e incluso pidiendo dimisiones.

Si bien todas las formaciones han hecho propuestas durante la crisis, centradas o bien en garantizar la protección del personal sanitario o bien en medidas para salvar la economía de las islas, quienes más han asumido ese papel han sido Ciudadanos y El Pi. Liberales y regionalistas han evitado el ataque al Govern y, por contra, han buscado establecer todos los canales de información para poder actuar ante la crisis del coronavirus.

El equilibrio se buscará en mayor o menor medida estos días, pero inevitablemente la gestión de la crisis acabará dividiendo a los partidos y marcando el debate político.