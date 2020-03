Denuncian las trabas que ponen las aerolíneas para recuperar el dinero

A Consubal, la asociación de Consumidores y Usuarios de Balears, están llegando decenas de quejas y reclamaciones de ciudadanos que no encuentran más que trabas por parte de las compañías aéreas para recuperar el dinero invertido en los billetes comprados que no van a poder utilizar para viajar.

En el otro lado, la patronal de las aerolíneas, le pide al Gobierno que flexibilice los reembolsos para evitar la quiebra de las compañías. Aducen que dejar de volar por el Covid-19 les costará más de 7 millones de euros mensuales solo en tasas de estacionamiento de las aeronaves.

El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, considera "inadmisible la actitud de las compañías que se están limitando" a ofrecer cambio de fecha o un bono para que lo utilicen para viajar antes de fin de año.

Consubal alega que son muchos los que no tienen interés en esas opciones porque no tienen previsto viajar al no seguir en pie los motivos de sus desplazamientos. Sin embargo, las aerolíneas "no dan la opción de reembolsar el importe" de los billetes.

Otra odisea de estos días es contactar con las compañías, sobre todo por teléfono, al estar saturados por las miles de llamadas. Y para más inri algunos de los números de atención al cliente son de tarificación especial, por ejemplo en el caso de Ryanair.

La asociación balear de defensa del consumidor ha remitido escritos tanto a la Dirección General de Consumo del Govern como a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) para que intercedan.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que representa a unas 80 compañías que operan en España, reclama al presidente Pedro Sánchez que sea flexible con la política de reembolsos y permita la devolución a través de bonos de viaje para evitar la quiebra de las compañías por falta de liquidez. Recuerda ALA que sus asociadas son claves para el sector turístico.

Solo ayer, esgrime la patronal del transporte aéreo, se produjo una caída del 63% en las operaciones aéreas. Y se prevé que la temporada de verano arranque con al menos 7.500 cancelaciones. Piden al Gobierno que utilice los dividendos que recibe de Aena para ayudar al sector .



Air Europa se queda interislas

Por otro lado, como estaba previsto, ayer el ministerio de Transportes adjudicó en un procedimiento exprés los vuelos interislas en Balears a Air Europa, compañía que antes del estado de alarma, junto con Air Nostrum, cubría los trayectos. Ambas habían renunciado a seguir con las restricciones del estado de alarma. Pues ahora solo podrán brindar una conexión diaria de ida y vuelta entre Palma y Eivissa y Maó.

En este sentido, ayer la presidenta Francina Armengol firmó el decreto con las medidas de prioridades en el uso de los vuelos interislas: se garantiza el traslado del personal sanitario, los pacientes que deben recibir asistencia urgente, dependientes o discapacitados y sus acompañantes si es necesario.

Por su parte, Miquel Ensenyat, portavoz del grupo parlamentario Més per Mallorca, reclamó "más control" para evitar el "monopolio" de los vuelos interislas. Critica que Air Europa abandonara las rutas para un día después seguir operando "con un contrato" con el Gobierno.