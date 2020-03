Una mallorquina pide ayuda para poder seguir cuidando a su hijo dependiente

La mallorquina Marilén Villalonga pide ayuda para poder seguir atendiendo a su hijo, Iván Pastor, que tiene una enfermedad que le hace muy dependiente. Iván está a punto de cumplir 18 años y por ese motivo la ley no contempla que su madre pueda seguir con una reducción de jornada sin sufrir penalización económica.

Y es que los familiares cuidadores de un hijo con gran discapacidad tienen derecho a una reducción horaria en el trabajo sin reducción económica, pero este derecho se pierde cuando los dependientes alcanzan la mayoría de edad, algo que para las familias carece de sentido porque las necesidades de cuidados de estas personas dependientes suelen ir a cada vez a más.

"Así es la realidad. Iván va a cumplir 18 años y de repente no puedo seguir a su lado y cuidar de él ya que necesita alguien especializado las 24 horas", narra, "pero mi reducción de jornada laboral ya no será posible". Se plantea: "¿Qué hago"? ¿me duplico de forma mágica?". Esta mallorquina, que se trasladó con su familia a Madrid hace unos cuantos años, razona que si no trabaja jornada completa no puede cubrir las necesidades pero si trabaja, se pregunta "¿quién cuida de Iván, que a día de hoy está en hospitalización a domicilio?".

Por eso Marilén está dando impulso a la campaña iniciada en change.org por otra madre, Lola Camacho, dirigida al Instituto Nacional de la Seguridad Social para pedirle que acabe con este "sinsentido".

Según expone en la petición "no por cumplir 18 años mejora la situación, más bien al revés, tiende a dificultarse porque sus cuerpos se hacen adultos y a sus padres nos cuesta más". Por eso, estas madres hacen un llamamiento para que la gente firme y pida al Instituto Nacional de la Seguridad Social que modifique el Real Decreto 1148/ 2011 por el que se regula la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de tal forma que las madres cuidadoras no pierdan el derecho a la reducción de jornada cuando sus hijos cumplen los 18 años.

Más de 1.800 personas han firmado ya esta petición, a la que puede accederse buscándola por su titular: "¡Por cumplir 18 NO se cuidan solos! Mantengan ayudas a grandes dependientes como mi hijo".

Esta madre mallorquina ha explicado este diario que ya existe una sentencia que dio razón a una familia por este tema: se trata de una decisión de enero de 2019 de un juzgado de lo Social de Madrid que sienta un precedente "muy importante" al considerar que, aún habiendo cumplido el hijo 18 años, las circunstancias que hacían que esa persona recibiera cuidados siguen manteniéndose por lo que se prorroga el derecho del progenitor a seguir recibiendo la prestación económica.

Antes de trasladarse a Madrid, la familia de Iván Pastor logró movilizar la solidaridad mallorquina a través de varias campañas. La Salle, el colegio al que asistían Iván y su hermano, organizó varias actividades para ayudar a esta familia a recaudar dinero para poder responder a las necesidades de Iván, que sufre una enfermedad rara. Hoy sigue contando su día a día a través de la cuenta de Facebook La Lucha de Iván Pastor Villalonga. Ayúdalo. Ajuda'l. Help him.