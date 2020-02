Jaume Ferrer defiende la legalidad de los contratos con Garau

El expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer, investigado en la segunda parte del caso Contratos, la supuesta trama de trato de favor a Jaume Garau, exjefe de la campaña electoral de Més en 2015, con contratos de consultoría, ha defendido hoy ante la jueza instructora de Palma la legalidad de estas adjudicaciones.

Ferrer, que ha declarado durante apenas 15 minutos en la sede de Vía Alemania, ha asegurado que los trabajos demoscópicos se hicieron, que eran necesarios y que los precios eran los de mercado. "Son contratos menores que han seguido su proceso", ha manifestado a su salida del edificio judicial.

El expresidente del Consell de Formentera durante doce años, de Gent per Formentera, ha indicado que espera que pronto se archive el caso y ha calificado de "paripé" su imputación, ya que él no tenía competencias en esta materia porque era el Patronato de Turismo el que se encargaba de formalizar estos contratos menores que ahora se investigan. "He venido a hacer el paripé porque con esta citación creo que la única pretensión del Partido Popular con esta querella es en el único sentido de instrumentalizarlo políticamente", ha criticado Ferrer.

Tras su breve declaración ante la magistrada Victoria Pelufo, del juzgado de instrucción número 12 de Palma, y ante la Fiscalía Anticorrupción, ha sido el turno de Jaume Garau, exideólogo de la campaña electoral de Més, quien ha vuelto a deponer en calidad de investigado al reactivarse el caso con la querella que interpuso el PP. Garau ya fue investigado por el juzgado de instrucción número 9 de Palma en la primera parte del caso Contratos y el procedimiento fue archivado para todos los implicados en la causa.