Guasp denuncia que no se hablara de "insularidad" ni de "financiación más justa"

La portavoz de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, censuró ayer, tras la designación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en durante el debate de investidura en el Congreso no se hubiera "hablado de Baleares" ni se hubiera mencionado la insularidad. "Nos preocupa que no se haya hablado de Balears, que no se haya hablado de la insularidad y que estén encima de la mesa todavía nuestras reivindicaciones de una financiación más justa y más solidaria", dijo Guasp.

La portavoz explicó que Cs comparte "la preocupación y la indignación de los españoles sobre el modelo económico que saldrá del pacto entre PSOE y Unidas Podemos". La diputada autonómica también dijo que la coalición entre el PSOE y Podemos no alcanza "ni siquiera el 40 % de votos" en el Congreso y necesitarán a los constitucionalistas".