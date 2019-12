Més propone aplicar los impuestos verdes que Armengol les paralizó

Més per Mallorca

La nueva ejecutiva de Més con Antoni Noguera al frente. Més per Mallorca

La nueva ejecutiva de Més per Mallorca, con Antoni Noguera al frente, tomó ayer las riendas del partido. Lo hizo con toda una declaración de intenciones hacia su electorado más fiel. Propusieron aplicar los impuestos verdes que la pasada legislatura querían implantar en el Govern pero que la presidenta Francina Armengol les convenció para no hacerlo ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas. Més ha prometido impulsar esta fiscalidad verde en su acción política.

Noguera, tras la reunión de la ejecutiva del partido, indicó que "a la hora de luchar contra el cambio climático, lo que vale son los hechos y no las palabras" y por eso aseveró que Més per Mallorca "promoverá con su acción política el impulso de medidas fiscales para mitigar el impacto del cambio climático". Asimismo, el coordinador general nacionalista añadió que "cuando las medidas tienen un impacto real y no solo simbólico para luchar contra el cambio climático es cuando afectan a la economía y al modelo productivo, y la fiscalidad verde es la herramienta que tenemos para cumplir este objetivo".

Hay que recordar que la fiscalidad verde estaba en los acuerdos del Pacto de Izquierdas de 2015 y se volvieron a contemplar en los Acords de Bellver para el pacto de 2019. Ahora, con el nuevo liderazgo de Noguera, será una de las reivindicaciones nacionalistas a los socialistas de Armengol.

Por otra parte, los miembros electos de la ejecutiva de Més tomaron posesión de sus áreas. De esta forma, Jaume Alzamora ocupará la secretaría de economía y turismo; Aina Amengual y Xisca Prats, la de educación; Aina Bernard, la de finanzas; Marta Carrió, la de políticas sociales; Carles Gonyalons, sectoriales y entidades; y Joan Llodrà, organización. Anabel Riveras gestionará la de inmigración; Aina Sastre, la de política municipal; Antoni Trobat, la de internacional, Antoni Verger; la de movilidad; y Agustina Vilaret, la de política lingüística. Caterina Mas asumirá la secretaría territorial de la zona Norte;Oliver, la del Llevant; Maria Ramon, la de Tramuntana; Rafel Sedano, área metropolitana; y Joan Verger, la del Pla de Mallorca.