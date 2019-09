TUI, a la caza de talentos de Thomas Cook

La cita era entra la una y las cuatro de la tarde en la sede del Grupo TUI en el Parc Bit de Palma. Y a ella acudieron un total de 166 trabajadores de Thomas Cook que buscan una nueva oportunidad de trabajar en un sector que conocen y dominan.

En palabras de Peter Abi-Saleh, responsable de reclutamiento de personal de TUI, la jornada de puertas abiertas organizada ayer para los trabajadores de Thomas Cook de "forma exclusiva", recalcó, tenía como objetivo "darles una oportunidad de seguir su carrera en el mismo sector".

"Les vamos a enseñar lo que hay en TUI, les vamos a dar la oportunidad de conocer nuestra empresa. Registraremos todos los currículos que recibamos de forma digital de manera que puedan tener una oportunidad en cualquiera de nuestros departamentos", prosiguió el responsable de reclutamiento de personal.

A la jornada de ayer se apuntaron los 166 trabajadores citados y no se admitirían a más personas interesadas, pero Abi-Saleh animó a los que no pudieron acudir o no se enteraron de la convocatoria a enviar sus currículos a la dirección www.tuigroup.com.

"Queremos captar talento", admitió el responsable de reclutamiento que reveló que, al igual que esta jornada organizada en el Parc Bit de Palma, ayer también estaban convocadas otras sesiones en todas las sedes del turoperador alemán.

"Hemos convocado otras jornadas exclusivas para los trabajadores de Thomas Cook en todas nuestras sedes de España. En Canarias, Málaga, Alicante y en Eivissa. En Menorca no, porque es una isla pequeña y no tenemos oficinas", detalló Abi-Saleh antes de añadir que otras reuniones similares tendrán lugar hasta finales del mes de octubre en otros puntos del globo donde opera TUI, entre los que citó a Portugal, Grecia, Turquía, Bulgaria y Chipre.



Guías para el próximo verano

El responsable de personal señaló que en estos momentos tendrían necesidades de captar guías de hoteles y de aeropuertos y teleoperadores para su sede de Gran Vía Asima. Matizó que las necesidades de guías ya serían de cara a la próxima temporada de 2020.

"También tenemos carencias en los departamentos de finanzas e IT (tecnología) por lo que, si encontramos perfiles de talento para estos puestos, podrían empezar a trabajar la semana que viene", subrayó Abi-Saleh, que a continuación frenó posibles urgencias contraponiendo que las nuevas contrataciones se sustanciarán durante todo el invierno.

En la jornada de ayer, tras unas palabras de bienvenida a los trabajadores, se organizó todo en torno a cinco esquinas, explicó el responsable de TUI.

"En la primera facilitamos información general del grupo TUI. En la segunda se trató de las nuevas incorporaciones de guías, tanto de hoteles como de aeropuerto, para la próxima temporada. En la tercera esquina se buscaron teleoperadores para nuestra sede en Gran Vía Asima; en la cuarta realizamos entrevistas digitales a todos los perfiles que nos interesaron y, por último, en la quinta las entrevistas fueron personales, cara a cara con los candidatos", explicó el responsable de reclutamiento del turoperador alemán.

Sobre los requisitos idiomáticos que exigirán a los candidatos, Abi-Saleh señaló que "somos una empresa internacional, pero con un buen dominio del inglés bastará", concluyó negando que sea necesario acreditar el conocimiento del alemán.

Informado de que una de las trabajadoras de Thomas Cook con la que ha hablado este diario {una joven que dejó un empleo en Alemania, fue entrevistada el pasado día 17 de este mes y se incorporó el día 19, apenas cuatro días antes de que se hiciera pública la quiebra del gigante turístico británico y tras una entrevista laboral en la que se le garantizó "estabilidad laboral"} aseguraba dominar con soltura inglés, alemán, italiano, catalán y castellano, Abi-Saleh sonrió y sentenció que una candidata así "sería perfecta".