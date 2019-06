Podemos y Més, entregados con el discurso de la líder del PSIB

El discurso de Francina Armengol buscando el acomodo de sus socios de Podemos y Més tuvo el efecto esperado, con podemitas y ecosoberanistas satisfechos y entregados con la intervención de la líder socialista. Lejos de los mensajes de estar "vigilantes" de hace cuatro años, los socios del PSOE exhibieron sintonía evitando todo atisbo de crítica o de advertencia. "El discurso resume muy bien los Acuerdos de Bellver", sintetizó la líder balear de Podemos y pronto consellera, Mae de la Concha, mientras el candidato de Més y futuro senador, Miquel Ensenyat, aplaudió a la candidata a revalidar la presidencia por "haber abordado cuestiones fundamentales".

Sin la más mínima fisura en las reacciones de los socios del Pacto, el discurso de Armengol cumplió con su objetivo. "Me ha gustado mucho la insistencia en algunos temas como el cambio climático, la diversificación de la economía o el territorio", destacó De la Concha en su valoración del discurso.

La líder podemita también señaló el número de mujeres que habrá en el Govern para apuntar que "haremos un gran equipo". "Lo importante es la acción de gobierno que vendrá", señaló por su parte Ensenyat, que destacó que la presidenta abordó "cuestiones fundamentales". "Tenemos que dar respuesta a todos aquellos retos que el día de hoy nos plantea que son muchos, algunos que han salido hoy aquí y otros que saldrán mañana", se ciñó a manifestar el candidato electoral de Més.

Por lo que se refiere a los partidos de la oposición, el PP fue el más moderado, evitando todavía pasar al ataque. Los populares, como es habitual, ciñeron sus críticas a la falta de concreción en cuanto a medidas y a la falta de autocrítica. Pese a que hoy será el presidente del partido, Biel Company, quien dé la réplica, el encargado ayer de valorarlo fue el portavoz adjunto Toni Costa. "Parece que es un Govern que ha cambiado y que no ha gobernado en los últimos cuatro años", afeó el ibicenco al discurso: "Parecería que la señora Armengol no ha gobernado". "Es necesario concretar muchísimo más en las medidas que se tienen que adoptar en legislatura, porque no hemos visto claridad en la exposición de Armengol", apuntó el portavoz adjunto de los populares.

Mucho más duros fueron desde Ciudadanos, donde la portavoz adjunta Patricia Guasp habló de "revival" y acusó al PSIB de haberse "escorado a la izquierda". "El PSOE abraza el nacionalismo de Més nuevamente y ahora también el populismo de Podemos".

Para el líder de Vox, Jorge Campos, con el discurso de Armengol "nos encaminamos a las políticas más sectarias y radicales".