De la Concha apunta como "temas" que le "interesan" la "infancia, payesía o cultura"

La secretaria general de Podemos en Baleares, Mae de la Concha, ha mantenido hoy que "antes de hablar de áreas, hay que hablar de programas" y que hablará de ellas "antes con los socios" que en los medios. Sin embargo, lo que sí ha avisado la líder de los podemitas y negociadora para el nuevo pacto es que no entrará en una conselleria "sea la que sea" y ha apuntado "infancia, payesía y mundo rural o cultura" como "temas que le interesan".

En una entrevista concedida esta mañana en el programa Al Día de IB3 Ràdio, De la Concha, ha comentado el Consejo Ciudadano estatal de Podemos sobre el que ha dicho que "Pablo Iglesias no necesita reforzar su liderazgo porque no cabe duda de que es un gran líder". Sobre la negociación para el nuevo pacto entre PSIB, Podemos y Més, la líder de los podemitas ha evitado responder con claridad sobre qué áreas podría asumir Podemos.

"La cuestión de las áreas antes habrá que hablarlo con los socios que no en la prensa", ha esquivado la pregunta, incidiendo en que, además, "antes de hablar de áreas, hay que hablar de programa para que las lleve quien las lleve se hagan políticas para el bien común". "Podemos llevar a cabo políticas que sean ejemplo", ha defendido.

Al ser preguntada sobre si ella se ve entrando como consellera "sea la que sea el área", De la Concha ha precisado que "sea la que sea, no". La secretaria general del partido ha explicado que "la infancia, la payesía, el mundo rural, el producto local" o "la cultura" son "los temas que le interesan", recordando que han sido los temas que ha abordado los últimos cuatro años como diputada en el Congreso. "Personalmente no creo que sea el tema", ha insistido, no obstante.