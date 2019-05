Simebal: "Crónica de una impugnación anunciada"

El presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, ha señalado que el recurso que el Govern ha anunciado que interpondrá contra el fallo judicial que dictaminó en primera instancia que 332 médicos interinos tenían derecho a cobrar el cien por cien del nivel de carrera profesional que tuvieran reconocido es "la crónica de una impugnación anunciada".

El líder sindical recuerda que instaron a los partidos políticos que concurrían a los pasados comicios autonómicos a que revelaran antes de la cita con las urnas sobre si pensaban o no recurrir el fallo judicial para que, justificó entonces su demanda, "los electores pudieran votar en consecuencia".

"PP, Ciudadanos, Vox y El Pi anticiparon que no lo harían, pero Armengol no lo hizo en ninguno de los debates a los que asistió. Así que ya nos lo esperábamos", admite Lázaro que, añade, dice no entender esta decisión de recurrir por dos razones.

"La primera, porque hay jurisprudencia del Supremo a favor de nuestras tesis (que los interinos deben cobrar el cien por cien del complemento), les guste o no les guste", detalla.

"Y la segunda porque la propia abogacía de la comunidad autónoma sabe que el recurso está perdido", añade admitiendo que el fallo judicial favorable obtenido por su sindicato en primera instancia de lo contencioso administrativo en una demanda interpuesta en nombre de 332 médicos interinos supondrá a la larga el pago íntegro de la carrera profesional a todos los funcionarios públicos.

"Entiendo que será una cantidad importante", ha señalado pese a lo cual ha insistido que el recurso será inútil y, advierte, "al final tendrán que pagar más intereses". El fallo judicial previo marcó que los demandantes (los citados 332 médicos) deberían cobrar la carrera íntegra con retroactividad desde el 1 de enero de 2016.

Lázaro ha adelantado que informarán sobre la decisión del Govern a los médicos en asambleas que convocarán en todos los hospitales públicos.

Sobre el posible recurso del Gobierno central contra la carrera profesional en Balears motivado, al parecer, porque su pago supondría superar el incremento salarial establecido para todos los funcionarios públicos del país, Lázaro ha afirmado que pedirán una reunión de la mesa de Función Pública para que la consellera en funciones Cladera les explique las razones por las que este posible recurso vuelve a activarse tras las elecciones.