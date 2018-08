Exigen actualizar ya el complemento de insularidad

efe palma

13.08.2018 | 22:47

UGT pidió ayer al Gobierno central que actualice "urgentemente" el complemento de residencia en las islas porque considera que "no es admisible" que se sigan "degradando" los servicios públicos y la dignidad de los baleares "por culpa de una compensación insuficiente de la insularidad". El sindicato anunció que ha remitido un escrito en el que solicitan a la delegada del Gobierno en Balears, Rosario Sánchez, la necesidad de revisar la normativa y las cuantías del complemento de residencia, aunque precisó que la respuesta a esta reivindicación ha sido "nula". "Los empleados públicos no pueden afrontar vivir en Balears con las retribuciones actuales", criticó UGT, que criticó que Eivissa está en una situación "especialmente dramática" porque las plazas quedan vacantes y los ciudadanos reciben servicios públicos de "baja calidad", sufren estrés laboral y tienen unas condiciones de vida "indignas". También recordó que el pasado febrero instaron al Gobierno central a que igualara el plus de insularidad con Ceuta y Melilla y a que estableciera los criterios objetivos para su cálculo, una exigencia que "cuenta con el apoyo" de todos los grupos políticos del arco parlamentario autonómico.