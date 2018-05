El Parlament aprueba definitivamente la enmienda Nadal que permitirá el uso turístico del centro de tenis

La polémica enmienda Nadal , por la que se permite la ampliación del centro de tenis y, ha quedado hoy aprobada definitivamente en el pleno del Parlament con los votos a favor del PSIB, PP, Ciudadanos y El Pi. Las llamadas de Podemos y Més a los socialistas para que dieran marcha atrás no han hecho mella en el PSIB, que ha mantenido su respaldo a la inclusión de esta enmienda en la primera Ley de Vivienda de Balears.

El diputado del PP Rafael Nadal, tío del tenista, se ha ausentado del pleno para no participar en el votación. Podemos y Més per Menorca, que habían pedido el voto particular a la enmienda, han afirmado que supone "urbanismo a la carta" y que no debería formar parte de la Ley de la Vivienda. "Les pido por ultima vez que por favor nos situemos todos los partidos progresistas al nivel del país que puede salir esta semana", ha dicho sin éxito al PSIB Carlos Saura, de Podemos, en referencia a la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy.

La enmienda Nadal ha enturbiado el debate y aprobación de la Ley de Vivienda, una de las más relevantes para el Pacto. PSIB, Podemos y Més han defendido la Ley y han destacado su importancia, salvo en lo que se refiere a la iniciativa para el centro de tenis de Manacor que ha causado la división en el Pacto. La polémica enmienda fue presentada por el PP pero redactada desde la conselleria del Territorio, en manos del PSIB.

En lo que se refiere a la Ley de Vivienda, se ha aprobado con el voto en contra de PP y Ciudadanos al grueso de la iniciativa. Entre otras cuestiones, la Ley reconoce el derecho a una vivienda y obliga a la administración a facilitar el acceso a personas en situación de vulnerabilidad, además de la obligatoriedad de los grandes tenedores de ceder las viviendas que lleven más de dos años vacías para destinarlas a alquiler social cuando haya necesidad.