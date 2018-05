José Luis Suárez dirigirá el servicio de Traumatología de Son Espases

Elserá el nuevo jefe del servicio de esta especialidad en, según ha podido saber este diario de fuentes del hospital de referencia. Como se recordará, Suárez llevaba coordinando este servicio desde hace más de tres años, desde la jubilación de la persona que ostentaba anteriormente la jefatura, el doctor

El candidato ganador competía por el puesto con otros dos especialistas, el doctor Antoni Bennasar Arbós, actual jefe de Traumatología del hospital comarcal de Inca y presidente saliente del Colegio de Médicos (COMIB), y el doctor José María Rapariz González.

Según informaron fuentes del hospital, esta decisión fue comunicada el pasado lunes por el director gerente de Son Espases, el doctor Josep Pomar, tanto al ganador del concurso público como a los candidatos perdedores. No obstante y aunque la decisión ya está tomada y es firme, el nombramiento no será oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOIB), trámite administrativo que se producirá en una fecha que no supieron precisar.