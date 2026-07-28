Dalilí: Auténtica cocina italiana en el corazón de Palma

Entrar en Dalilí es sumergirse en los aromas y los sabores de la auténtica cocina italiana. Situado en la avenida Antoni Maura de Palma, en un enclave privilegiado con vistas a la Catedral, Dalilí busca su inspiración en las recetas tradicionales: platos con alma que se cocinan con mimo y respeto utilizando el mejor producto fresco local.

Acogedor y elegante, en Dalilí disfrutarás de la mejor gastronomía italiana en un ambiente local. / .

Elegante y acogedor, los residentes disfrutarán en este espacio de una experiencia en la que la autenticidad de cada receta es la nota más destacada. La carta se caracteriza por una sencillez bien entendida en la que prima la calidad. Especialidades bien escogidas para que disfrutes del sabor de Italia en toda su intensidad.

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Albóndigas al ragú de tradición napolitana

Imposible no regresar a Dalilí cuando se han probado sus albóndigas al ragú, siguiendo la más estricta tradición napolitana. Lo mismo ocurre con su vera carbonara con crema de huevo y tocino guanciale. El linguine frutti de mare, con pescado y marisco fresquísimo, y los spaghetti con pesto, burrata y tomates secos son estaciones de parada obligada en este viaje gastronómico al corazón de Italia, sin salir de Mallorca.

Los sabores de Italia

No faltan las pizzas clásicas como la 4 formaggi o la sencilla pero deliciosa margherita, y las exquisitas propuestas gourmet como la recomendadísima pizza Toscana con crema de trufa y panceta. Y es que todo en Dalilí remite a los sabores y los aromas, a los ingredientes y las texturas de siempre, sin concesiones a las modas. Una filosofía que se refleja también en sus postres, como el tiramisú con un toque amargo, como debe ser; o el irresistible cannolo siciliano relleno de crema de ricotta dulce.

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La propuesta de Dalilí la completan fresquísimas ensaladas, su bacon burger o su exquisita dorada en crema y vino blanco, y sus tapas de inspiración italiana, entre otros platos. Para maridar todas estas opciones, Dalilí cuenta con una carta de vinos con referencias italianas y mallorquinas.

Su creación Soleil, que fue escogida por el público como la Mejor Tapa del concurso TaPalma. / Dalilí

La tapa preferida del público del concurso TaPalma

Fuera de menú, disponible por encargo para grupos, su creación Soleil, que fue escogida por el público como la Mejor Tapa del concurso TaPalma. Este delicioso y premiado bocado tiene como base una salsa de naranja con nata y mostaza típica de una región del norte de Francia, seguida de un milhojas de patata, filete de dorada marinado en naranja y una mousse de naranja y queso Philadelphia.

Las pizzas de Dalilí, una tentación gastronómica que hay que probar. / .

La ubicación perfecta en el centro de Palma

Las puertas de Dalilí están abiertas en el centro de Palma para comidas y cenas, pero también para relajarse en la terraza tomando un aperitivo o un cóctel en un ambiente local. Las vistas a la Catedral y la proximidad del mar harán que tu experiencia sea única. Comparte con tu pareja, amigos o familia el placer de la auténtica cocina italiana.

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