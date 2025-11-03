Comienza el Concurso TaPalma 2025 para elegir el mejor bocado de la ciudad

El concurso TaPalma 2025, que elegirá las mejores tapas de Palma, se está disputando este lunes, 3 de noviembre, en el Palacio de Congresos. Allí, los chefs de 19 restaurantes están demostrando su creatividad aplicada a la alta cocina y en pequeño tamaño. Tras esta final, el miércoles comenzará la Ruta TaPalma en 34 establecimientos de la ciudad, una propuesta gastronómica que cumple 20 años.

El certamen ha comenzado con la categoría Tapa Sobrassada de Mallorca IGP, en la que participan los chefs de Miss Sushi; Chez Camille; Übeck; Gilda Lobby Club; Nixe Palace; La Despensa del Barón; Morralla; Dalilí Locura Ibérica y Bellaombra.

Por turnos, los cocineros salen al escenario del auditorio del Palacio de Congresos para ocupar uno de los cuatro puestos para cocinar y así ultimar su tapa y emplatarla, para lo que disponen de 5 minutos. Deben realizar un total de ocho tapas, una para cada jurado y otra más para la foto oficial.

Los cocineros de 19 restaurantes compiten este lunes por la tarde en el Palacio de Congresos de Palma / Guillem Bosch

Los alumnos de la Escola d’Hoteleria de la UIB son los encargados de servir las tapas a los miembros del jurado, presidido por Igor Rodríguez, chef del restaurante El Bandarra y ligado a este concurso desde sus primeras ediciones. En su opinión, una tapa debe sorprender por su creatividad y tener un tamaño adecuado para sostenerla con una sola mano y comérsela en un par de bocados, ha explicado al inicio del concurso.

En la Tapa TaPalma competirán los chefs de Übeck; Más Natural; S' Hort - Casino Mallorca; Born 8; La Consentida; Nixe Palace; Arume Sake Bar; Morralla; Kamaleónico y La Trastienda.

En los dos jurados de esta tarde participan, además de Igor Rodríguez, los cocineros Álvaro Salazar, Aaron Ortiz, Miquel Calent, Claudio Lemos, Koldo Royo, José Cortés y el catador de sobrasada Ian Ramis, además de los creadores de contenido Javier y Daniela Valencia, responsables de la cuenta Sentir Mallorca.

Este concurso gastronómico está organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca Caeb, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palma, Palma Activa, el Consell de Mallorca y Trasmed. Un año más, la presentadora de este certamen gastronómico es la periodista Beatriz Díez Mayans.