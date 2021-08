Gracias a la acción coordinada de varias administraciones tales como las consellerias de Movilidad, Turismo y Medio Ambiente, junto con la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria, se han levantado 62 actas de infracción durante el operativo de control marítimo que se ha venido realizando durante julio y agosto.

Esta mañana el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, y conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, junto al presidente de Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Antich, el coronel en jefe de la Zona de la Guardia Civil, Alejandro Hernández y el director general de Transporte Marítimo y Aéreo, Xavier Ramis, han presentado el balance del operativo hasta el momento.

Su objetivo principal es detectar el mayor número de infracciones posibles que se cometan en el mar y la costa. Para ello, se ha realizado un control e inspección de las actividades irregulares relacionadas con los alquileres de embarcaciones, el fondeo en zonas ilegales y la localización de puntos no habilitados para el chárter náutico. Además de hacer controles de documentación y permisos. En total se han inspeccionado alrededor de un centenar de embarcaciones en los puertos de Sant Antoni, Palma, Andratx, Sóller y Alcudia.

Principalmente, las infracciones son por no cumplir las medidas contra el covid; por fondear sobre posidonia; por razón de materia tributaria; y por no disponer de permiso para realizar la actividad que se estaba efectuando. Las más repetidas son las relacionadas con el chárter y la posidonia. “Queremos seguir con esta línea de actuación para asegurar el correcto uso de nuestros puertos, para evitar lo máximo posible la competencia desleal y el uso indebido de la costa marina”, ha asegurado Marí. También ha explicado que los controles se están realizando “in situ” por lo que reconoce que son conscientes de que no pueden abarcar todo el territorio y por tanto se les “escapa” gente. A pesar de ello, “queremos dejar claro que estamos ‘activos’ ante estas prácticas ilegales, que perjudican a algunos negocios concretos y al medio ambiente”, ha afirmado.

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha dicho que “la estacionalidad turística hace que durante los meses de verano la masificación humana sobre las islas incremente, exceptuando 2020 debido a la pandemia mundial”. Sin embargo, “este año nos hemos vuelto a encontrar con una presión antrópica notablemente más alta, no tan sólo en los ecosistemas terrestres sino también en los marinos”, ha sentenciado. Mir ha relatado cómo la conselleria ha colaborado en esta acción coordinada, la cual ha definido como “pionera en Baleares”. El servicio de vigilancia y asistencia que vela por la posidonia, ha participado en el control de las zonas de fondeo con 15 embarcaciones directas que han ayudado a proteger la especie sobre las aguas mallorquinas.

Por último, el conseller Josep Marí ha adelantado que más adelante presentarán una estadística “más precisa” sobre el volumen de sanciones, ya que los datos que manejan llegan hasta el 10 de agosto , que el operativo seguirá activo “hasta finales de verano”.