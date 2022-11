'Here Comes Your Man', el acoso escolar y sus consecuencias

El Teatre Sans propone una reflexión en torno al acoso escolar y sus consecuencias con Here Comes Your Man, producción de Tarambana Espectáculos que interpretan Sergi Cervera y Marc Ribera, bajo la dirección de Jordi Cadellans y Raül Tortosa, y que llega a Palma tras prolongadas estancias en Madrid y Barcelona, donde ha sido premiada en los VI Premis Talent Cambra concedidos por la Welcome Talent Society y la Cámara de Comercio de Barcelona.

La pieza plantea un juego psicológico entre el débil y el fuerte, entre la víctima y el verdugo. Un crudo retrato sobre las consecuencias del acoso escolar, en el Teatre Sans TEATRO Lugar: Teatre Sans. Fecha: día 18 de noviembre (versión castellana) a las 20.30 horas; y 19 y 20 de noviembre (versión catalana), a las 20.30 y 19 horas, respectivamente.