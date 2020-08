Trabajo en Mallorca: Encuentra aquí tu oportunidad

Las ofertas de empleo en Mallorca de esta semana traen consigo oportunidades laborales para diversos profesionales. Las posibilidades de encontrar trabajo en la isla en estos delicados momentos no deben ser desaprovechadas, por lo que no puedes dejar de consultar las siguientes líneas.

ACOTRAL

Acotral es una empresa familiar líder en el sector del transporte nacional e internacional de mercancías que cuenta con la más amplia gama de servicios de transporte.

Fundada en 1970, con base principal en Antequera (Málaga) y delegaciones en todo el territorio nacional, apuesta por el desarrollo del transporte en cualquiera de sus modos: carretera, ferroviario y marítimo.

Acotral es interproveedor de Mercadona desde el año 2003, liderando los proyectos de transporte de ésta compañía.

ACOTRAL selecciona:

Jefe de tráfico Palma de Mallorca 2034JTFRPM

Publicado: 06/08/2020 - 12:09

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Se busca un Jefe de tráfico para incorporar en el departamento de Operaciones en nuestra plaza de Palma de Mallorca. Sus funciones consistirán en: Coordinar una flota de vehículos tipo Tráiler, realizando cargas completas en ámbito nacional. Buscamos una persona dinámica, con adaptación a los cambios, capacidad de trabajo y flexibilidad horaria.

Experiencia como Jefe de Tráfico en sectores similares, preferiblemente sector del gran consumo, alimentación y distribución. Conocimientos de transporte de mercancías por carretera a temperatura controlada, tiempos de conducción y descanso, mantenimiento de remolques y tractoras y gestión de equipos de trabajo.

TEIS CONSULTORES

Desarrollamos proyectos de consultoría y asesoría tecnológica y estratégica para su empresa.

El análisis estratégico nos permite a través de la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI) establecer un diagnóstico de la situación actual y guiar la evolución de su empresa a la posición competitiva deseada.

El análisis tecnológico se desarrolla en el ámbito de los recursos necesarios en tecnología de la información (TIC) para dar soporte a los principales procesos de la cadena de valor que sustentan la estrategia de su empresa.

TEIS CONSULTORES selecciona:

Técnico/a de Rayos X para Palma de Mallorca

Publicado: 12/08/2020 - 10:05

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

¿Qué te ofrecemos?:

- Entrar a formar parte de un equipo profesional en un grupo que apuesta por la tecnología, la innovación e inversión tecnológica y equipamiento.

- Condiciones salariales según convenio de saludad privada de las Islas Baleares.

- Políticas de conciliación laboral y familiar.

- Turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

- Contratación Temporal de 6 meses.

Requisitos:

- Buscamos profesionales comprometidos y responsables, con capacidad de empatía y habilidades comunicativas.

- Formación Profesional de Grado superior de Técnico de Rayos.

Se valorará muy positivamente el dominio de los idiomas inglés, alemán y/u otros.

- Valorable FP en Aux. de Enfermería.

Técnico/a de laboratorio para Palma de Mallorca

Publicado: 12/08/2020 - 10:02

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Consolidada empresa sanitaria con clara vocación internacional para sus clientes y profesionales, selecciona un/a técnico/a de laboratorio para formar parte de su equipo.

¿Qué te ofrecemos?:

-Entrar a formar parte de un equipo profesional en un grupo que apuesta por la tecnología, la innovación e inversión tecnológica y equipamiento.

-Contratación temporal con posibilidades de incorporación en la empresa.

-Jornada completa.

- Turno partido mañana / tarde.

Requisitos:

Formación en TEL o Grado en Biología; bioquímica (...)

Experiencia en muestreo.

Carnet de conducir.

Valorable: experiencia en muestreo PCR's de SARS-COV-2.

Enfermero/a Clínica Juaneda para Palma de Mallorca

Publicado: 12/08/2020 - 09:58

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Consolidada empresa sanitaria con clara vocación internacional para sus clientes y profesionales, selecciona un/a enfermero/a para formar parte de su equipo.

¿Qué te ofrecemos?:

-Entrar a formar parte de un equipo profesional en un grupo que apuesta por la tecnología, la innovación e inversión tecnológica y equipamiento.

-Contratación temporal con posibilidades de incorporación en la empresa.

-Jornada completa turnos sanitarios.

Requisitos:

Titulación en enfermería.

Estar colegiado/a.

Disponibilidad incorporación inmediata.

Capacidad de trabajo en equipo, mucha iniciativa y adaptación a un entorno dinámico.

Empatía y capacidad de trabajar con pacientes.

GRUPO ALLIANCE / Llodio selecciona:

Cristalero Palma de Mallorca

Publicado: 11/08/2020 - 10:47

- 2 vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

- Salario 1.300€ - 1.300€ Bruto/mes

Queserías Bagur selecciona:

Comercial productos alimentación para Palma de Mallorca

Publicado: 10/08/2020 - 14:46

- Jornada completa.

Si aún no has encontrado tu oportunidad, no lo dudes y sigue consultando aquí MÁS OFERTAS DE EMPLEO EN PALMA DE MALLORCA.