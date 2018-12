Se busca moneda extranjera

El mercado de divisas resulta complicado de predecir al tratarse de un cruce de monedas, afectadas por muchos factores

Invertir en divisas en momentos de incertidumbre, como los actuales, es complejo aunque pueden surgir oportunidades. Un ejemplo, la moneda de Reino Unido. «Si ya de por sí es muy difícil estimar el comportamiento de una divisa, con la libra la incertidumbre es total. Desde 2014, ha bajado de 1,70 dólares hasta 1,20. Rebotó a 1,43 dólares y vuelta a las caídas. Las negociaciones del Brexit y las dimisiones de miembros del Gobierno de Theresa May añaden presión bajista», comenta David Galán, director de renta variable en Bolsa General. Roberto Moro, de GVC Gaesco, incide en el contexto de los últimos años: «Observamos que en los dos últimos años han tenido movimientos tendenciales importantes, pero contrapuestos. Tras el movimiento lateral vivido en 2015 y 2016, el euro se apreció un 21% en 2017, en tanto que durante 2018 el dólar está recuperando un 9% de ese terreno perdido». David Galán, referente al dólar, añade: «En el precio ya viene descontada la próxima subida de tipos desde el rango actual de 2%-2,25% hasta el rango 2,25%2,5%. De cara a 2019 deberán moderar el ritmo, si no quieren hacer daño al mercado de valores». David Aranzabal, de FX for a living, prosigue con la relación euro-dólar: «Hay dos puntos clave para marcarnos una vuelta e iniciar una tendencia alcista: la rotura de la línea de tendencia bajista en gráficos semanales y superar el nivel 1,156 un soporte importante en noviembre de 2017».

Bancos centrales

Tal y como presenciamos este 2018, la clave para 2019 será la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE). La normalización monetaria se impondrá en Wall Street, por lo que no descartaría que el USD Index siga escalando posiciones, a la espera de que el BCE comprenda que la situación geopolítica no entorpece la normalización monetaria, circunstancia que agudizaría el choque de liquidez en los mercados. También podría moderar el efecto del USD, habida cuenta que una subida en los tipos del BCE podría provocar la caída del bono alemán a 10 años y a su vez desencadenar un trasvase hacia el euro-dólar, lo que a priori podría ser un balón de oxígeno para las economías emergentes», recalca Gisela Turazzini, de Blackbird Broker. Salvador Juanas, inversor independiente, señala que «existen muchas divisas con las que especular y los gráficos con los que más se opera son de dólar EE UU contra: dólar canadiense, corona noruega o dólar neozelandés y dólar australiano, estos dos últimos con más exposición a China».

Las economías emergentes están en la boca de todos. «Mientras que por cada euro cada vez nos dan menos dólares, resulta que en países como Argentina, México, Brasil y Colombia recibimos más monedas de las suyas», dice Juanas. Con tipos en 0%, los inversores buscan rentabilidad en los mercados emergentes, lo que provoca una demanda de deuda y una reducción de los costes de financiación», concluye Turazzini.