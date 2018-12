Claves para acertar con los fondos de inversión

El pasado mes de septiembre saltó el primer aviso tras producirse reembolsos por valor de 298,6 millones, según Inverco (patronal de las gestoras de los fondos de inversión). El dato rompió una dinámica de 30 meses seguidos con entradas netas. Octubre volvió a ser un mes negativo con una caída media de las carteras de los fondos de inversión del 2,27 %.A pesar de las cifras, José Luis Manrique , director del servicio de estudios de Inverco, asegura que la perspectiva para los próximos meses «es positiva». «Este año hemos tenido mucha incertidumbre en los mercados. La rentabilidad depende del momento. El año pasado los fondos de inversión cerraron con una rentabilidad anual del 2,6 %.Este año, con un entorno muy difícil, están en el -2,8 %. Vamos a ver qué pasa de aquí a finales de año, pero espero repuntes de rentabilidad. Yo prefiero ver cómo se comportan los fondos a largo plazo. En los últimos 25 años han tenido una rentabilidad media anual del 2,7 %», destacó.

Silvia San Bruno, especialista de producto de BBVA Asset Management, reconoce que «nos encontramos en un momento complejo del mercado ya que estamos en una fase avanzada del ciclo económico pero sin visos de que vaya a descarrilar. Sin embargo, existen múltiples factores de incertidumbre que están penalizado a la práctica totalidad de los activos financieros ya sean de renta fija o de bolsa. Esos riesgos son de calado, desde la normalización monetaria de Estados Unidos y su impacto sobre las condiciones financieras globales hasta la amenaza de guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo, sin olvidar la situación de Italia o las condiciones del Brexit, advierte San Bruno.

Pablo Hernández, director comercial de Bankia Asset Management, puntualiza que pese a que aún estamos en un momento de cierta incertidumbre en los mercados se ha producido «una cierta recuperación y consolidación» después de que la renta variable haya tocado suelo. «Nuestras perspectivas continúan siendo de moderado optimismo en la renta variable y repuntes en la renta fija de acuerdo al crecimiento y los beneficios empresariales en la zona euro. Pensamos que los fondos son una de las mejores opciones si se compara con otros activos individuales como la inversión directa en renta fija. Los fondos pueden ser combinados e incluir coberturas que protegen el producto de futuras correcciones. Todo esto, sumado a la ventaja que ofrecen los fondos de inversión de poder hacer traspasos a otros fondos en función de la evolución de los mercados sin tener que tributar», precisa Hernández.

Cautela

Los expertos, que señalan que los fondos son complementarios a la inversión en inmobiliario, coinciden en que las retiradas de dinero de estos activos durante los últimos meses y tras años de crecimiento se deben a las caídas de rentabilidad que han sufrido. «El año 2018 está siendo muy complicado. Es el primero en mucho que vemos caer la renta fija y también se está corrigiendo la bolsa. Por eso, no es de extrañar que la cautela se haya instalado entre los inversores, que han echado el freno. Esto es algo que siempre ocurre. El inversor no profesional tiende a moverse entre el miedo y la avaricia», destaca San Bruno. El dinero rescatado está fundamentalmente regresando a depósitos y cuentas a la vista. El director de estudios de Inverco considera que la situación «es puntual. El mes de octubre ha sido horrible, pero solo ha habido reembolsos netos de 490 millones, cifra que es pequeña. Es una actitud razonable del ahorrador, que no implica un cambio de tendencia». Los profesionales advierten de que en este contexto de pérdidas puntuales los inversores sin duda deben mantener su horizonte temporal. «No tienen que tomar decisiones precipitadas y deben esperar o realizar pequeños ajustes en su cartera, pero sin aflorar pérdidas», apunta Pablo Hernández. Paolo Mezza, directivo y socio de Arcano, se muestra convencido de que la inversión en fondos seguirá aumentando en cuanto pasen las turbulencias. «El 40 % de los activos de inversión está en depósitos. El potencial es grande», subraya.

Fondos de autor

Los fondos permiten escoger en función del riesgo que se quiera tomar entre carteras conservadoras, equilibradas o agresivas. También se puede optar por fondos de banco o de autor. Los gestores apuntan que cada inversor tiene su propio perfil con lo que hay que respetar el nivel de riesgo que «está dispuesto a asumir para ofrecerle una cartera adecuada». En Arcano consideran que lo importante es diversificar y actuar con prudencia para no llevarse sustos. «Nosotros creemos que los empresarios ya tienen riesgo en sus negocios y frente a carteras muy agresivas preferimos las que son más estables aunque tengan una menor expectativa de retorno», indica Mezza. En cualquier caso, José Luis Manrique insiste en que es importante tener en cuenta el perfil del inversor porque «hay personas que no pueden soportar los vaivenes diarios del mercado». Con respecto a los fondos de banco o de autor, Pablo Hernández asegura que no son productos comparables. «El fondo de autor implica que dejamos nuestra inversión en manos de un profesional que, en general, tiene bastante libertad para tomar decisiones y hacer apuestas en determinados activos y zonas geográficas. Suele tratarse de fondos de riesgo con lo que lo aconsejable es tener claro que la inversión que hagamos en ellos puede tener variaciones importantes. Un fondo de banco suele estar más enfocado al mercado. En general, sigue las directrices del comité de asignaciones de activos de la entidad y es más previsible en sus rendimientos. No obstante, el catálogo de productos de banco suele incluir fondos con un grado mayor de autonomía para el gestor y por tanto podrían estar clasificados como fondos de autor», aclara el director comercial de Bankia Asset Management.

Un activo financiero para casi todos los públicos

ACCESO Los fondos de inversión son productos aptos para cualquier tipo de inversor. Hay fondos que se pueden contratar por menos de 100 euros. La elección de un tipo de fondo u otro depende del perfil del inversor y de su horizonte temporal, aunque los expertos recomiendan plantearlo a largo plazo siempre que no se necesite el dinero. No es un producto elitista reservado para inversores expertos. DIVERSIFICACIÓN Es un producto que ofrece una gran capacidad de diversificación ya sea geográfica, sectorial o por tipo de activo. La clave es elegir los productos adecuados para invertir en los activos con mayor potencial. Todo esto sería imposible de replicar por un minorista, invirtiendo de manera directa vía acciones o bonos. Diversificar las apuestas permite reducir el riesgo. GESTORES PROFESIONALES Una gran ventaja de los fondos de inversión es que están gestionados por expertos altamente cualificados. Son profesionales que llevan años dedicados a las áreas en las que invierten y las conocen a fondo. Otra ventaja es que el partícipe puede cambiar de un fondo a otro tantas veces como desee sin tener que tributar. Solo se tributa en el momento de vender.