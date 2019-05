José Hila Vargas: "Aspiro a ser alcalde los cuatro años reeditando el pacto de Progreso y a ser la lista más votada"

Candidato del PSIB-PSOE al Ayuntamiento de Palma. A sus 46 años este economista de profesión se presenta de nuevo como candidato a Cort, después de haber ostentado la alcaldía en los dos primeros años de mandato gracias al pacto suscrito con Més y Podemos. Desde junio de 2017 es teniente de alcalde de Modelo de Ciudad

P ¿Por qué deben votarle a usted y no a otro candidato?

R Porque sé lo que quiero para Palma y cómo conseguirlo.

P ¿A qué aspira?

R A reeditar el pacto, siendo el PSIB-PSOE la lista más votada de todas las presentadas.

P Ha sido alcalde dos años. ¿Volvería a alternar la alcaldía?

R No. Me presento para ser alcalde cuatro años o concejal. En este mandato se dio una situación excepcional, no hay otra capital española en la que se haya producido esta alternancia y, pese a que la experiencia ha sido buena, no significa que haya que repetirla de nuevo.

P ¿En qué supuestos exigiría la alcaldía?

R Si el PSIB-PSOE no tiene mayoría absoluta en el caso de ser la lista más votada.

P Palma está sucia. ¿Qué medidas adoptará para mejorar la limpieza?

R Como idea general. Hay que seguir aumentando los medios con los que cuenta Emaya para limpiar más y hay que luchar contra el incivismo para que se ensucie menos. Hay que hacer las dos cosas. Y, como medidas concretas, haremos un plan contra los grafitis, reforzaremos el servicio para eliminar las hierbas, baldearemos con agua las calles y reforzaremos la limpieza de las islas de contenedores.

P ¿Por qué no se ha hecho en este mandato?

R Bueno. Se ha ido mejorando. Ahora hay más personas que limpian, se han cambiado los contenedores, hay más barredoras y llegarán más cubas con agua. Vamos haciendo a medida que tenemos más medios, aunque no podemos negar que aún queda mucho por hacer.

P ¿Se compromete al vertido cero de aguas residuales?

R Me comprometo a ejecutar las obras necesarias para parar los vertidos. Ya lo hemos hecho en la Platja de Palma con la inversión que hicimos en el CAZ que recoge el agua pluvial con dinero de la capitalidad, lo que ha permitido que no hubiera vertidos en esta zona.

P ¿Qué hará para mejorar la movilidad?

R Un tranvía que conecte la ciudad con la Platja de Palma y el aeropuerto financiado por el Govern y el Estado. Seguir ampliando la EMT mejorando líneas y frecuencias con la nueva flota y seguir apostando por la movilidad sostenible con el uso de la bicicleta y la movilidad eléctrica. También hay que hacer una apuesta por los aparcamientos disuasorios conectados con el transporte público para que no entren tantos coches a Palma, que son los que nos saturan. Por último, hay que finalizar la integración tarifaria.

P ¿Que medidas adoptará para garantizar el derecho a la vivienda?

R Construyendo directamente o con el IBAVI y el Govern vivienda pública. Hemos cedido solares y hay once proyectos en Palma en marcha, pero no son suficientes. Mi objetivo es que en la próxima legislatura haya proyectos para 1.500 viviendas públicas y ya no parar. Mientras tanto, tenemos que ayudar al alquiler a jóvenes y colectivos como jóvenes, mayores, parados y personas que cobran sueldos bajos. Hay que mantener la prohibición del alquiler vacacional en pisos para que los turistas no compitan por la vivienda. También debemos rehabilitar barrios vulnerables y posibilitar que el suelo para equipamientos que no se agote se pueda destinar a construir vivienda.

P ¿Bajará impuestos?

R No.

P ¿Los subirá?

R No. En este mandato hemos mantenido los impuestos. Solo hemos subido dos años el IBI a las grandes superficies y el agua a los que consumen más. Tenemos superávit, y debemos utilizarlo para mejorar la ciudad.

P La oposición les acusa de disponer de 200 millones más y de no haber hecho nada.

R No es verdad. El presupuesto de 2019 es de 200.000 euros menos que en 2018. Además, la regla de gasto nos ha obligado a destinar el superávit a rebajar deuda. Si Pedro Sánchez la elimina lo podremos destinar a mejorar servicios.

P ¿Cómo garantizará una mayor presencia policial en los barrios?

R Contratando a más policías si se elimine la regla de gasto.

P ¿Qué medidas adoptará para que no se produzcan más casos de corrupción en la Policía Local?

R No mirar hacia otro lado.

P ¿Se hizo en anteriores mandatos?

R Eso lo dirá la justicia. Yo creo que no se tomaron las medidas correctas. Incluso había políticos que parece que estaban relacionados con estos casos.