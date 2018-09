En la actualidad, y sobre todo gracias a internet, el número de empresas que nacen y mueren cada día es innumerable. ¿Cómo conseguir que una compañía prospere? Desde Amazon Web Services lo tienen claro, el ingrediente principal para tener éxito es la innovación.

El 21º Foro de Negocios Business Mallorca, celebrado esta semana en el Club Diario de Mallorca, tuvo como protagonista a AWS, filial tecnológica del gigante empresarial que arrasa en internet.

"La innovación permanente no es una opción, es un imperativo", así de contundente fue Miguel Álava, director de AWS en España. Durante la conferencia 'Fomentar la cultura de la innovación en Amazon Web Services' incidió en la importancia de innovar para avanzar. "Cuando no innovamos la empresa empieza a tener fecha de caducidad", resaltó. Por ello el lema de AWS es 'Cada día es el día 1' (It's always day 1, en inglés), lo que significa que si una empresa trabaja constantemente como si acabase de salir al mercado aportará novedad, originalidad e invención, entre otros aspectos.

AWS, filial tecnológica de Amazon, se creó en 2006 para que particulares y empresas pudieran consumir servicios tecnológicos a demanda. En este sentido, a través de varios ejemplos y de una forma muy dinámica, Álava puso de relieve cómo la tecnología que proporciona esta compañía ha mejorado la vida empresarial e incluso personal de muchos usuarios, de ahí su éxito. "Ha sido la empresa [AWS] que más rápidamente ha alcanzado unas cifras que describen la transición del mercado", aseguró.

Según explicó, en el año 2000 desde Amazon llegaron a la conclusión de que para "ser fiel a sus principios" debían abrirse a cualquier compañía que quisiera comercializar sus productos. Fue en aquel momento cuando se "abrió la puerta a los llamados sellers (vendedores)", de forma que se creó "un círculo virtuoso" en la empresa. Cuantos más sellers tenían, la selección del producto era más amplia, lo que propiciaba que este resultara mucho más atractivo para los vendedores, y esto mismo permitía bajar el coste y por lo tanto los precios. Ese "círculo" daba a la empresa una "estrategia de crecimiento permanente". Por este motivo el director de AWS en España resaltó que la innovación se ha de basar en tres pilares básicos: "Algo que no cambie nunca, tener una selección amplia y un buen precio".

"La innovación requiere compromisos. Escuchar, inventar y ser paciente son las tres grandes ideas de Amazon que han dado lugar a todas las demás", constataba Álava, tres ideas que otorgan ese "crecimiento permanente" sobre el que tanto incidió.

Innovaciones

Para poner de relieve ese cambio permanente que hace prosperar a una empresa, el director en España de AWS quiso resaltar algunas de las grandes invenciones que hacen destacar a esta compañía en la red. Así, extrajo el ejemplo de Amazon PrimerAir, un servicio de paquetería basado en la entrega mediante drones que, aunque todavía no es una realidad, pretende realizar el servicio en menos de treinta minutos.

Esta idea, a pesar de contar solamente con un proyecto piloto, es totalmente rompedora. ¿Quién no desea que el producto que ha comprado a través de internet le llegue en lo que hoy en día supondría un tiempo récord?

Amazon Go es otro de los proyectos destacados por Álava. Se trata de un supermercado basado en la "innovación en los pasos de la cadena de valor que no añaden ningún valor", como así lo describió. La media de espera para pagar en la caja de un supermercado es de unos nueve minutos, mediante la tecnología, desde AWS apuestan por evitar ese tiempo desaprovechado.

¿En qué consiste esta innovación? El cliente entra en el establecimiento e inmediatamente pasa un reconocimiento facial que le identifica, además ha de contar con una aplicación instalada previamente en su móvil. Estas dos tecnologías permiten que se efectúe el cobro y así la compra sea más rápida. Mediante estos ejemplos Álava puso de relieve la cultura de la innovación en la que se centra AWS y que quiere hacer llegar a las empresas.

Pensar a lo grande (think big), ser curioso (be curious) y llevar razón casi siempre (be right, a lot), son tres de los catorce principios de liderazgo de Amazon, y en el último de esta tríada puso el acento Álava. "El fracaso tiene asociado un coste económico y reputacional, pero es imposible innovar si no se fracasa", resaltó. Ese a lot sobre el que Amazon incide en uno de sus principios, el "casi siempre", deja paso al fallo. "Hay que aceptar el fracaso", añadió, para que la empresa innove y por lo tanto prospere.

Uno de los fallos del grande de internet que el director de AWS puso sobre la mesa fue el desconocido Fairphone. La idea de Amazon fue que mediante la realización de fotos a través de este dispositivo se pudieran realizar compras, pero no funcionó. Un error que hizo aprender a la compañía. Aceptó el fallo y utilizó esta tecnología para algunas de sus innovaciones.

En un momento de la conferencia, Álava mostró a través de un vídeo el caso particular de Kalvin, un joven autista al que la vida le había mejorado notablemente gracias a las técnicas de Amazon Web Services. El padre de Kalvin hace uso de la tecnología para que su hijo pueda ser más autonómo. ¿Cómo lo hace? Mediante una serie de dispositivos puede decirle a su hijo qué tareas propias del día a día debe hacer, como por ejemplo lavarse los dientes, él las ejecuta y no necesita la ayuda de su padre para llevarlas a cabo. "La tecnología le da libertad", señaló categórico Álava.

Críticas

Algunos asistentes a la conferencia manifestaron al director de AWS en España el miedo de las pymes, que ven la innovación continua de Amazon como una gran amenaza. De hecho resaltaron algunos puntos como la eliminación de empleados en caja en los supermercados que plantea la compañía. Álava, sin embargo, quiso disipar ese temor alegando que la pequeña y mediana empresa podía crecer gracias a las tecnologías que AWS presta. "La nube representa una oportunidad para las pymes", resaltó.

Así, explicó que gracias a las tecnologías de Amazon Web Services "cualquier particular o pyme puede contratar estos servicios" e innovar, y por lo tanto prosperar.