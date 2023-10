Además de dominar la cadena de valor y ser líderes en electrificación, la industria china del automóvil tiene una gran ventaja. Salvo casos como el de BYD, la gran mayoría de las empresas "son de participación estatal... por lo que no es necesario cumplir con la necesidad de ganar dinero. Para ellos el empate ya es bueno", comenta un importante directivo de un fabricante francés. En este escenario queda clara la necesidad de las marcas europeas de salir siempre a ganar, a cualquier precio. Y es ahí donde los chinos les llevan mucha ventaja. Mientras no pierdan mucho dinero seguirán estando ahí con el apoyo de su propio Gobierno, aunque sea de modo encubierto. Vienen para quedarse.

Zhang Guibing, presidente de Chery internacional comentó a Prensa Ibérica hace unos días: "Queremos darnos a conocer al público en Europa y ofrecer nuestros productos para que comprueben su calidad. Sabemos que España es un mercado muy competido, exigente y muy interesante para nosotros. Es importante entender la mentalidad de la demanda en Europa, y creeqmos que España es un buen punto de partida. No llegamos para tirarnos a la piscina y salir después, porque sería un desastre para los compradores. Es un requisito de mínimos".

Europa reacciona pero es poco convincente

Los fabricantes europeos, con la industria francesa a la cabeza, han logrado que la Comisión Europea ponga en marcha una investigación para dilucidar si las marcas chinas reciben ayudas del Gobierno de su país y con ello contravienen las leyes de competencia leal. Se trata de una reacción que es posible que no tenga mucho recorrido porque, al fin y al cabo, desde Europa también se intenta subvencionar a la industria local a través de los planes de recuperación (los llamados PERTE) entre otras medidas. "Nos gusta la competencia, pero queremos que todos juguemos con las mismas reglas", afirma Luca de Meo, presidente de Renault y de los constructores europeos (ACEA).

Mientras, China está a verlas venir. El presidente de Chery Internacional, Zhang Guibing, contó hace unos días en Wuhu que es normal que Europa quiera proteger su industria local, pero que a ellos no les afectará: "Llevamos exportando desde 2001 y hemos visto aranceles y normas de todo tipo... y seguimos trabajando igual". Así que parece que la investigación no llevará a ninguna parte, porque más aranceles no evitarán que sigan creciendo. La capacidad de generar volumen está de su lado.