La Junta Directiva de CEOE, que reúne a los líderes de las distintas patronales que conforman la organización, ha sido “de las más duras que recuerdo”, según uno de los asistentes presentes en el cónclave empresarial de este miércoles. El blanco de las iras empresariales: el Gobierno, que para los empresarios no está actuando con decisión para terminar con el paro de transportistas, que en su décimo día está agravando los problemas de abastecimiento de gran parte del tejido productivo del país y está alcanzando ya al consumidor en supermercados y otros puntos de venta.

“Los transportistas, de todas las organizaciones (transporte de mercancías y transporte de pasajeros) han sido muy contundentes, y los agrarios más, aunque también han sido muy firmes los responsables de otras organizaciones menos tocadas por la huelga”, dice esta misma fuente, que anticipa un endurecimiento de las declaraciones públicas del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, después de constatar el enfado de sus responsables sectoriales. Otro de los presentes en el encuentro lo ratifica: "las quejas contra el Gobierno eran generalizadas, por su pasividad y por su falta de acierto. El distanciamiento es claro", explica.

Duro comunicado

Esa mayor beligerancia con el Ejecutivo ya se ha manifestado en el comunicado que se ha apresurado a emitir CEOE al terminar la reunión (un paso inhabitual), en el además abundan los términos enfáticos (que tampoco son característicos de las notas de la patronal). En el documento, la organización empresarial dice que “exigimos” al Gobierno “que clarifique y detalle con la máxima urgencia” las medidas que piensa adoptar para frenar la escalada de precios energéticos y ante los bloqueos de carreteras porque la situación, aseveran, “amenaza” con provocar “una gran crisis económica y social”.

Como todavía no se conoce la materialización concreta de las medidas avanzadas el lunes para apoyar al sector del transporte -continúa el comunicado- “instamos de forma taxativa a que mañana []este jueves], en la cuarta reunión que va a tener lugar con el Ministerio, se detallen de una vez, entre otras, las cuestiones relativas a las ayudas directas en céntimos/litro al combustible”. “No es una cuestión aplazable por más tiempo”, apostillan. El comunicado subraya que "es difícil de comprender [...] que no se haya actuado con mayor contundencia y rapidez frente a los bloqueos de los suministros y en favor de aquellos que no pueden mantener su actividad por ello".

La CEOE dibuja un panorama económico muy difícil a consecuencia de los paros del transporte, que unifica en un párrafo los relatos trasladados por los responsables sectoriales en el cónclave empresarial: “La industria está empezando a parar sus hornos, con la pérdida irreparable que esto supone para la economía española; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante, y así en innumerables sectores empresariales”. Para CEOE, “el clamor de las empresas y de la sociedad amenaza con desbordarse ante la inacción política”.

Por ello, concluye el texto, "reiteramos y ampliamos nuestra llamada al Gobierno para que acelere y clarifique las necesarias acciones encaminadas a reconducir esta situación", en un momento en el que "la realidad de la pyme y de los autónomos para aguantar esta situación es el sobrendeudamiento acumulado, una mayor morosidad y una liquidez mermada, debido todo ello a la menor actividad de estos meses de pandemia, que además se ha visto compensada con menos ayudas directas que otros países de nuestro entorno".