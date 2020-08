Nissan y los sindicatos pactan no despedir hasta diciembre del 2021

El símil futbolístico sería "de penalti y en el último segundo". La dirección de Nissan Motor Ibérica y los representantes de los trabajadores de sus plantas en Zona Franca, Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac han alcanzado un acuerdo para el cierre de las mismas en diciembre de 2021, así como las indemnizaciones y acuerdos sociales pertinentes a consecuencia del expediente que se tendrá que aplicar.

Tras una negociación maratoniana que ha durado más de una semana, con una última reunión final de más de 30 horas, los sindicatos y la empresa han acordado que los trabajadores abandonarán la huelga (que lleva más de 90 días) tras el periodo de vacaciones para atender la producción pendiente desde el mes de mayo. Los más de 2.500 empleados lo harán aceptando las propuestas de indemnización de la empresa ante el hecho inamovible de que la compañía japonesa cese su actividad en diciembre de 2021, tratando de que hasta entonces no se produzcan despidos traumáticos.

Las partes iniciaron su último pulso este martes a las diez de la mañana con la mediación del Departament de Treball de la Generalitat, que se reunió primero con los sindicatos y después con la dirección de la empresa. La semana preceptiva de consultas acabó el jueves pasado. Por la tarde, a las 18:30 horas, se convocó una reunión final conjunta que se ha prolongado hasta media tarde de este miércoles.

Primero se dieron de plazo hasta medianoche en una prórroga tácita del periodo de consultas (condición permitida hasta que no se comunica oficialmente si hay o no acuerdo), pero el acuerdo estaba lejos y siguieron debatiendo con posturas enfrentadas. El principal punto era el de no despedir a gente mientras existiera actividad empresarial, algo que tras el sí de la empresa a posponer el cierre hasta diciembre de 2021 parecía plausible. No obstante, el equipo negociador encabezado por Frank Torres no acabó de ver esa condición y mantuvieron las deliberaciones, internas y con los representantes de los trabajadores, hasta este miércoles por la tarde. Encauzar el excedente de unos 600 empleados que habrá hasta esa fecha ha sido el principal punto de debate.

La empresa cedió finalmente en este aspecto, del mismo modo que los trabajadores cedieron en el tema de las indemnizaciones propuestas y en regresar al trabajo para acabar los pedidos de la Mercedes-Benz Clase X pendientes. Fue un toma y daca que durante la madrugada de ayer estuvo a punto de concluir en una ruptura de las negociaciones. Hubo tensión, mucha tensión, habida cuenta que los sindicatos siempre han renegado de la figura de Torres como negociador (propuesto por la compañía desde Japón) tachándolo de traidor habida cuenta su pasado como responsable de la planta.



Aceptación pero con matices

La última propuesta de la empresa acabaría siendo aceptada con matices por los trabajadores, orientados en la línea de mantener el máximo de puestos de trabajo hasta el fecha del cierre definitivo dictado por Nissan Motor Company el pasado 28 de mayo. En un primer momento el cierre "insalvable" como dijo la empresa, anunciado, era en diciembre de 2020, pero pronto se empezaron a mover los negociadores de una y otra parte.

Primero los sindicatos denunciaban que la empresa no les contactaba, y la compañía argumentaba que nadie les había llamado. Así llegó la Generalitat y se inició la mediación ante el expediente de regulación de empleo que la empresa presentó. Legalmente un plazo de consultas que acabó siendo sobrepasado. Entre críticas de unos y otros la negociación en serio empezó la pasada semana ante el final del plazo el jueves por la noche. El viernes la empresa presentó su última oferta (prácticamente la misma que se ha acabado aceptando) y los sindicatos mostraron una contrapropuesta que no fue aceptada. El martes, plazo que dió la compañía para responder, se inició la negociación final.

De este modo, hasta la redacción final de acuerdo las condiciones aceptadas por la plantilla son las siguientes: Plan de prejubilaciones a los nacidos antes del 31 de diciembre de 1966 que incluye el abono de un complemento hasta el 90% del salario neto hasta los 63 años. Para los nacidos entre enero de 1967 y diciembre de 1970, la dirección plantea un plan de rentas que incluye un complemento hasta el 75% del salario neto hasta los 61 años, mientras que al resto de empleados menores de 50 años la dirección propone una indemnización de 60 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

A cambio, Nissan Motor Ibérica se compromete a no despedir a ningún empleado de forma traumática hasta el cese de la actividad de la empresa el 31 de diciembre de 2021, estudiando conjuntamente los excedentes. También asume su papel en una mesa de reindustrialización y apostará por la recolocación en los nuevos proyectos industriales que se postulen desde ahora hasta final de 2021 para las plantas.

Ahora empieza otra batalla, la de buscar inversores que apuesten por el caramelo industrial de la Zona Franca. En este sentido las administraciones, desde el Gobierno de España a la Generalitat de Catalunya, pasando por el ayuntamiento de Barcelona y el propio tejido empresarial catalán. Todo apunta a un 'hub' tecnológico enfocado a la movilidad sostenible.