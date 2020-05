Los países que recurran al fondo de rescate europeo no tendrán visita de la 'troika'

Los términos en los que los gobiernos europeos podrán acceder a la nueva línea de préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar los costes sanitarios directos e indirectos provocados por la pandemia del covid-19 están ya prácticamente cerrados. A la espera del aval definitivo esta tarde de los ministros de economía y finanzas de la Eurozona, la Comisión Europea ha notificado al presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, que, al contrario de lo que ocurrió con los rescates concedidos durante la crisis del euro, los países que pidan apoyo al fondo de rescate europeo no serán objeto de una supervisión especial ni recibirán visitas regulares de control de los llamados 'hombres de negro'.

Se trata de un elemento tóxico en Italia, que ha generado mucha polémica entre los políticos italianos, y que llevó al gobierno de Giussepe Conte a resistirse denodadamente a aceptar el uso de este instrumento que forma parte de la triple red de seguridad diseñada por la UE para financiar el agujero económico provocado por el covid-19 a corto plazo. Para superar las dudas italianas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Domvrovskis, y el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, han remitido una carta por escrito a Centeno en la que exponen cómo funcionará la vigilancia cuando un país llame a la puerta del MEDE, que destinará a esta línea de crédito 240.000 millones de euros.

Bruselas propone centrar su supervisión en los costes sanitarios directos e indirectos sin ninguna condicionalidad añadida ni vigilancia reforzada, al estilo de la impuesta durante los rescates de la crisis del euro, cuando los inspectores de la Comisión y el Banco Central Europeo se desplazaban regularmente a las capitales europeas. "La Comisión no conducirá misiones ad hoc in situ al margen de las visitas regulares en el marco del semestre europeo", garantizan por escrito Domvrovskis y Gentiloni.

Dado que las condiciones "están estrictamente limitadas al uso de la línea de crédito para apoyar la financiación doméstica de los costes directos e indirectos en sanidad, tratamiento y prevención", señala la carta, tampoco se aplicarán los requisitos habituales en materia de ajuste o reformas macroeconómicas ni será necesario exigir a los países información adicional sobre sus respectivos sistemas financieros. Lo único que tendrán que probar los gobiernos que pidan ayuda es que los fondos se usan para cubrir los costes sanitarios. La Comisión Europea espera con estas aclaraciones despejar las dudas que algunas capitales puedan tener todavía.

Disponible desde el 1 de junio

"Hemos mantenido negociaciones intensas y muy constructiva y confío en que el Eurogrupo tomará una decisión final sobre los criterios para cada país", ha indicado desde Berlín el ministro alemán, Olaf Scholz, poco antes del inicio del Eurogrupo que ha arrancado a las tres de la tarde. Fuentes del ministerio de economía español coinciden en que los textos técnicos negociados llegan bastante cerrados y, a la espera de cerrar algunos flecos como los plazos de vencimiento de los créditos y los costes, confían también en que el acuerdo pueda pactarse este viernes de forma que el consejo de gobierno del MEDE apruebe formalmente la creación de la nueva línea de crédito a finales de la próxima semana, a tiempo para que esté disponible antes del 1 de junio, la fecha acordada por los líderes de la UE en la cumbre del pasado 23 de abril.

Aunque ningún país hasta ahora ha anunciado su intención de pedir liquidez a través de esta línea de préstamos, los gobiernos podrán pedir créditos de hasta el 2% de su PIB (unos 25.000 millones en el caso de España) para financiar los gastos sanitarios directos e indirectos de la pandemia "bajo condiciones muy favorables y largos plazos de devolución", ha asegurado el presidente del Eurogrupo poco antes del inicio de la reunión. La única condición será gastar el dinero en ese objetivo, sin condiciones macroeconómicas añadidas, mientras que los contratos que deberán firmar los gobiernos serán una especio de "Memorandum de Entendimiento light"

La nueva línea de crédito del MEDE es una de las piezas de la triple red de seguridad pactada la UE junto al nuevo fondo SURE para apoyar el empleo, con 100.000 millones de euros, y las nuevas garantías del Banco Europeo de Inversiones que aspira a movilizar 200.000 millones en créditos para las empresas. La negociación en estos dos elementos avanza algo más lenta porque implica a garantías que algunas Estados miembros deberán aprobar en sus respectivos parlamentos. "Vamos a intentar llegar con todos a tiempo pero tampoco nos preocupa si no se llega el 1 de junio y es un poco después", apuntan fuentes diplomáticas.